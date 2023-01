Verwandtenehe Bei den alten Griechinnen und Griechen blieb es in der Familie

Cousin oder Cousine zu heiraten kam früher deutlich häufiger vor als heute, und trug meist auch keinerlei Stigma. Selbst Charles Darwin, dem schon damals Hinweise auf mögliche Erbschäden bekannt waren, heiratete seine Cousine Emma.

Ein Forscherteam des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig bezeichnet laut Mittelung des Instituts jüngste Analysen von über 100 Genomen bronzezeitlicher Menschen aus der Ägäis laut Mitteilung aber als „völlig unerwartet“..

Wer Verwandte heiratet, hält den Besitz zusammen

Ihr wichtigster, jetzt in Nature Ecology & Evolution publizierter Befund: Auf den griechischen Inseln und dem Festland war vor 4000 Jahren die Familiengründung zwischen Cousin und Cousine ersten Grades nicht nur üblich, sondern wohl eher die Regel.

Die Gründe für den Brauch sind unklar. „Vielleicht wollte man verhindern, dass das geerbte Ackerland immer mehr aufgeteilt wird“, wird Co-Autor Philipp Stockhammer zitiert. „Auf jeden Fall garantierte es eine gewisse Kontinuität der Familie an einem Ort, was eine wichtige Voraussetzung etwa für den Anbau von Oliven und Wein ist.“

Stammbaum eines Haushalts

Dem Team gelang es auch, für einen Haushalt einen lückenlosen genetischen Stammbaum zu erstellen. Es ist das erste Mal, dass derlei für Funde aus dem antiken Mittelmeerraum gelungen ist.. Die Daten lassen möglicherweise Rückschlüsse auf weitere Aspekte der Sozialstruktur zu.

So legen die Ergebnisse hier etwa nahe, dass Söhne auch im Erwachsenenalter teilweise im elterlichen Anwesen wohnen blieben. Kinder solcher Söhne wurden jedenfalls in einem Grab unter dem Hof beigesetzt. Eine der Ehefrauen, die in das Haus einheiratete, brachte offenbar ihre Schwester mit in die Familie: Deren Kind wurde ebenfalls in demselben Grab beigesetzt. (rif)

Zur Startseite