Verzerrte Realität durch Stress Wenn junge Menschen sich älter fühlen als sie sind

Auch junge Menschen kennen diese Tage, an denen sie die Last des Lebens auf ihren Schultern spüren. Zu viel Verantwortung, zu viel Druck, zu viel Belastung, die sie „Ich fühle mich so alt“ seufzen lassen.

Genau für dieses abstrakte Gefühl, dem subjektiven Alter, gibt es nun eine wissenschaftliche Grundlage. Eine neue Studie zeigt, dass junge Erwachsene sich an stressigen Tagen tatsächlich älter fühlen und auch finden, älter auszusehen, heißt es in „Mental Health Science“.