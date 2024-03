Virologe Streeck zu den RKI-Protokollen „Die Schwärzungen befeuern Verschwörungstheorien“

Wie weit sind Sie mit der Lektüre der RKI-Protokolle bereits gekommen?

Ich habe nicht alle 2000 Seiten gelesen, aber nach bestimmten Stichworten gescannt. Ich arbeite seit längerem an einem Buch zur Aufarbeitung der Pandemie, und in zwei Wochen ist der Abgabetermin. Die RKI-Protokolle müssen natürlich jetzt in das Buch mit einfließen, und einen Eindruck habe ich schon gewinnen können.