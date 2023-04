Vorsicht Sonnenenergie Die nicht so unwahrscheinliche Apokalypse

Es wurde Licht. Zu ziemlicher Unzeit. Anfang September 1859 standen, so ist es überliefert, Bergarbeiter in den USA zum Teil mitten in der Nacht auf und machten sich Frühstück. Denn es war so hell, sie hielten die Polarlichter, die sie so weit im Süden nicht kannten, für die Morgendämmerung. Lektüre von Zeitungen, ohne Hilfe von Kerze oder Gaslampe, soll ebenfalls möglich gewesen sein, einmalig in der Ära vor Erfindung des elektrischen Lichts. Das hätte aber wahrscheinlich auch nicht funktioniert.