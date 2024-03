Vorsicht Spätfrost! Warum ausgerechnet die Erwärmung die Obsternte bedroht

Der Februar war so mild, dass inzwischen sogar die Obstbäume zu blühen begonnen haben. In Berlin-Brandenburg zum Beispiel die Mirabellen, an der Weinstraße in der Pfalz die Mandelbäume, die zwei bis drei Wochen früher als sonst ausgetrieben haben. Auch die Apfelbäume blühen mancherorts schon, zum Beispiel am Bodensee.