Wahr ist, was sich wiederholt Warum Fake News so oft geteilt werden

Fake News im Internet sind so gefährlich, weil sie oft und bereitwillig geteilt werden. Und meistens geschieht das, weil man sie für wahr hält. Der Grund hierfür ist, laut einer neuen Studie, ein „illusorische Wahrheitseffekt“.

Das Forschungsteam der University College in London ließ 260 Probanden einschätzen, welche von 60 gesundheitsbezogenen Aussagen sie in den sozialen Medien teilen würden. Unter den Statements befand sich Wahres wie „Erwachsene sollten nicht mehr als sechs Gramm Salz pro Tag essen“, aber auch Erfundenes wie „Wir verlieren 90 Prozent unserer Körperwärme über den Kopf“. Mit der Hälfte der Informationen waren die Probanden schon vorher in einem anderen Zusammenhang in Kontakt geraten. Die andere Hälfte war ihnen neu.

Es zeigte sich, dass die Probanden wahre Nachrichten mit fast doppelt so großer Wahrscheinlichkeit teilen würden als unwahre. Das klingt zunächst einmal beruhigend. Sofern die Testpersonen jedoch die Information – egal, ob wahr oder unwahr – schon einmal irgendwo anders gelesen oder gehört hatten, stieg deren Chance auf ein Weiterleiten um rund zehn Prozent. Und zwar, wie sich auf Nachfrage herausstellte, weil sie den Inhalt mehr als wahr einstuften als vorher. „Dies erklärt, warum sich Fake News so leicht in der Bevölkerung verbreiten“, resümiert Studienleiterin und Neuropsychologin Valentina Vellani.

Das Ergebnis ihrer Arbeit wiegt umso schwerer, weil Internet-Nutzer oft zig Male mit Fehlinformationen konfrontiert werden. Dementsprechend dürften sie diese dann mit noch größerer Wahrscheinlichkeit verbreiten. Andererseits zeigt die Studie auch, dass eine wahre Information bei Wiederholung ebenfalls mehr Anhänger findet. Ein Grund, sich immer und immer wieder für sie einzusetzen.