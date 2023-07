Warum es am Mittelmeer extrem heiß ist Erwärmung der Ozeane treibt die Temperaturen an

Am Sonntag soll es in Athen und Antalya bis zu 45 Grad heiß werden. Bereits in der vergangenen Woche wurden in weiten Teilen Südeuropas bis zu 45 Grad erreicht. Einzelne Spitzenwerte dieser Hitzewelle sind aber nicht allein das Problem, sondern die Dauer, mit der die Hitzeglocke nun schon seit einer Woche über dem Mittelmeerraum hängt. Hinzu kommt die Trockenheit, die die Waldbrandgefahr erhöht.