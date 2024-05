Warum Jugendliche sich kaum noch auf die Zukunft freuen „Durch Social Media erleben sie Krisen deutlich näher als früher“

Tiefe Verunsicherung, große Unzufriedenheit und wenig Optimismus kennzeichnen die junge Generation heute. Das ergab die kürzlich veröffentlichten Trendstudie „Jugend in Deutschland“. Demnach ist die Stimmung unter den 14- bis 29-Jährigen denkbar schlecht.

„Das Bild ist so pessimistisch wie noch nie in den vergangenen Jahren“, sagt Studienautor Simon Schnetzer mit Blick auf die seit vier Jahren regelmäßig wiederholten Befragungen. „Die psychischen Belastungen sind höher denn je.“

Die Autoren der Studie bringen die desolate psychische Situation der Jugendlichen vor allem mit den multiplen Krisen in Verbindung, die seit Corona immer wieder Unruhe, Ohnmacht und Unsicherheit auslösen. Sie sehen aber auch einen Zusammenhang mit der zunehmenden Nutzung digitaler Medien.

Tiefgreifende mentale Verunsicherung

Grundsätzlich blicken die jungen Erwachsenen derzeit eher pessimistisch in die Zukunft. Trotz relativ positiver Beschäftigungsaussichten aufgrund des Fachkräftemangels werden die Zukunftsperspektiven als düster eingeschätzt, erklärt Mitautor Kilian Hampel.

So sinkt der Wert der Zufriedenheit mit der Lebensqualität, er hat sich in den letzten zwei Jahren halbiert. Neben Arbeitsbedingungen, sozialen Fragen, Klimawandel, Kriegen und Krisen beschäftigt die Jugendlichen auch die Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt stark.

Trendstudie „Jugend in Deutschland“ Die Trendstudie „Jugend in Deutschland“ ist die siebte ihrer Art. Nach Angaben der Autoren handelt es sich um eine repräsentative Online-Befragung, an der 2042 Personen im Alter von 14 bis 29 Jahren von Januar bis Februar 2024 teilgenommen haben. An der Methodik hat das Institut für Demoskopie Allensbach mitgearbeitet. Die Studie wird seit 2020 in regelmäßigen Abständen wiederholt.

Die tiefgreifende mentale Verunsicherung geht einher mit dem Gefühl, die persönlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen nicht beeinflussen zu können. Elf Prozent der Befragten sind nach eigenen Angaben derzeit wegen psychischer Störungen in Behandlung. Stress und Erschöpfung werden häufig genannt, Selbstzweifel und Antriebslosigkeit, Hilflosigkeit ebenso. Suizidgedanken werden von immerhin acht Prozent der Befragten geäußert.

Kilian Hampel, der die Studie gemeinsam mit dem Sozialwissenschaftler Simon Schnetzer und dem Jugendforscher Klaus Hurrelmann geleitet hat, sagt, dass Sorgen den Alltag und das Wohlbefinden junger Menschen stark beeinflussen.

„Und wir sehen nicht, dass sie wieder abnehmen, sondern eher zunehmen“, sagt Hampel, der Organisationsforscher an der Universität Konstanz ist. Im Vergleich zu den früheren Studien scheint „die Stimmung der Jugend zu kippen“, so die Autoren.

Krisen und digitale Medien

Als Ursachen für die psychische Instabilität der Jugendlichen heben die Studienautoren vor allem die allgegenwärtige Krisensituation seit der Corona-Pandemie hervor. Die vielfältigen Krisen würden bei den Jugendlichen das Gefühl hinterlassen, sich nicht auf die Zukunft freuen zu können. „Zu groß ist die Angst, dass in absehbarer Zeit der nächste Brand ausbricht und sie hemmt“, sagt Hampel.

Die Aussichten auf ein Leben in Wohlstand würden schwinden. „Das geht durch alle Altersgruppen.“ Gleichzeitig fühlten sich junge Menschen von der Politik stark abgehängt und übergangen. „All diese Faktoren schlagen aufs Gemüt und führen sichtbar zu Frust, Antriebslosigkeit und Resignation.“

Gleichzeitig beobachten die Autoren, dass sich das Leben der Generation Z, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurde, online abspielt: 42 Prozent der Befragten geben an, dass ihr Leben ohne Smartphone nicht funktioniert, immerhin 34 Prozent sprechen von einer Abhängigkeit. Über 95 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sind digital unterwegs. Der wichtigste persönliche Informationskanal ist demnach für 57 Prozent der Befragten Social Media.

Dies wirft die Frage auf, welche Rolle das zumindest teilweise „Leben“ im Internet für die psychische Gesundheit spielt. Dafür haben sich die Studienautor:innen das Medienverhalten der jungen Menschen genauer angeschaut. Kilian Hampel sieht eine Dominanz der digitalen Medienkanäle – und der Einfluss nimmt im Vergleich zu den Vorjahren weiter zu.

Bei der Frage, welche Social-Media-Kanäle genutzt werden, zeigt sich eine weitere Zunahme der Nutzung bestimmter Apps: TikTok holt mit sieben Prozentpunkten seit 2023 am stärksten auf, 51 Prozent der Befragten nutzen den Kanal regelmäßig. Spitzenreiter bleibt WhatsApp mit 92 Prozent, gefolgt von Instagram (80 Prozent), die beide seit 2023 zugelegt haben (vier bzw. drei Prozentpunkte). YouTube (77 Prozent) und Facebook (34 Prozent) haben einen Prozentpunkt verloren.

Mehr Frauen als Männer betroffen Die psychische Belastung ist nach Ergebnissen der Befragung unter den 14- bis 29-Jährigen hoch: 51 Prozent der Befragten klagen über Stress, 36 Prozent über Erschöpfung. Von den elf Prozent, die angeben, wegen Stress in psychiatrischer Behandlung zu sein, sind mehr Frauen (13 Prozent) als Männer (8 Prozent). Auch der Krankenstand ist sehr hoch, das Gefühl, nicht leistungsfähig zu sein, führt häufig zu Krankschreibungen. Die schlechte Stimmung der Jugendlichen hängt auch mit existenziellen Sorgen zusammen: Ein Fünftel der Befragten gibt an, Schulden zu haben, und das Vertrauen in das Rentensystem ist auf einem Tiefpunkt, wie man aus der letzten Befragung der Studie (2023) weiß. Nur elf Prozent glauben, dass sie später von ihrer gesetzlichen Rente gut leben können.

Immerhin reflektierten die Jugendlichen ihre Mediennutzung selbstkritisch. Sie nehmen den großen Einfluss auf ihren Alltag wahr und empfinden ihn nicht unbedingt als positiv. Die Hälfte der Befragten gibt an, das Smartphone mehr zu nutzen, als ihnen lieb ist. Mehr als ein Viertel stellt fest, dass sie wegen des Handys zu wenig schlafen.

Eindeutiger Zusammenhang

„Wir sehen in den Daten einen eindeutigen Zusammenhang zwischen extensiver Smartphone-Nutzung und psychischen Belastungen“, sagte Mitautor Kilian Hample dem Tagesspiegel. Auch wenn die Studie als repräsentative Befragung keine Ursachenanalyse zulasse, gebe sie doch grobe Hinweise auf die Frage nach den Ursachen.

Deutlicher Rechtsruck Die Sozialforscher stellten zudem einen deutlichen Rechtsruck in der jungen Bevölkerung fest. Demnach liegt die AfD bei den unter 30-Jährigen in der Wählergunst vorn. 22 Prozent der Befragten würden ihr aktuell bei einer Bundestagswahl ihre Stimme geben. 2022 lag dieser Wert noch bei neun Prozent, 2023 bei zwölf Prozent. Zum Vergleich: In aktuellen Umfragen für die Gesamtbevölkerung erreicht die AfD Werte um 18 Prozent. Mehr als 58 Prozent der Befragten mit AfD-Präferenz nutzen TikTok regelmäßig.

Befragte, die täglich vier Stunden oder mehr mit ihrem Smartphone verbringen, leiden demnach deutlich häufiger unter Symptomen wie Ängsten, Antriebslosigkeit oder Gereiztheit als Befragte mit weniger Bildschirmzeit. Auch sind Befragte mit weniger Bildschirmzeit seltener wegen psychischer Beschwerden in Behandlung (9 Prozent) als Befragte mit mehr als vier Stunden Bildschirmzeit (13 Prozent). Mehr Zeit am Bildschirm führe zudem zu mehr Krankheitstagen.

Zwar könne man wissenschaftlich nicht einfach von einer Kausalität sprechen, da auch die umgekehrte Wirkungsrichtung denkbar sei: Wer krank ist, bleibt eher zu Hause und nutzt häufiger das Smartphone. Dennoch sieht Hampel eine Grundtendenz, die in weiteren Forschungsprojekten vertieft werden sollte.

Die Auswirkungen von Social Media auf die psychische Gesundheit sind in der Forschung noch umstritten, werden aber überwiegend mit negativen Folgen in Verbindung gebracht. Eine ganze Reihe von Studien weisen auf einen Zusammenhang mit Ängsten, schlechtem Wohlbefinden, Depressivität, Essstörungen und Stress hin. Auch das Suchtpotenzial sozialer Netzwerke und ihre Auswirkungen auf das Sozialverhalten werden diskutiert.

Ungefilterte Wahrnehmung von Krisen

Dass die aktuellen globalen Krisen einen starken Einfluss auf die Befindlichkeit junger Menschen haben, vermuten auch die Autoren der Jugendstudie. Hier stellt sich auch die Frage, inwieweit eine durch die Digitalisierung veränderte Wahrnehmung der Krisen einen Einfluss haben könnte.

Hier findet eine gewisse Verrohung statt. Kilian Hampel, Universität Konstanz

Kilian Hampel hält es erst einmal für falsch, soziale Medien zu verteufeln. Er erinnert daran, dass während der Corona-Pandemie der digitale Raum für viele junge Menschen, die zu Hause bleiben mussten, das „rettende Ufer“ gewesen war, um in Kontakt zu bleiben. Das direkte Teilen und Beobachten von Erlebnissen und Gefühlen sei eine wichtige Möglichkeit der digitalen Medien.

Die Jugendlichen reflektierten in der Studie ihre Mediennutzung selbstkritisch. © imago images/Westend61/Julio Rodriguez via www.imago-images.de

„Allerdings, und das muss man sagen, erleben Jugendliche Krisen durch Social Media deutlich ungefilterter und näher als früher“, so Hampel. Seien es Bilder vom Krieg in der Ukraine oder direkt aus dem Corona-Krankenhaus in Bergamo: „Das war früher deutlich anders und hier findet eine gewisse Verrohung statt.“

Eine geschulte Medienkompetenz und mehr Achtsamkeit im digitalen Raum seien hier gefragt. Und zwar nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Eltern, Lehrer und andere gesellschaftliche Akteure.

Stärkere Beteiligung gewünscht Die junge Generation ist bereit, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen, so ein Ergebnis der Studie. Sie hat aber das Gefühl, zu wenig Einfluss auf die Politik und die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu haben. Junge Menschen seien bereit, anzupacken, fänden aber Bedingungen bis hin zu den Auswirkungen der Digitalisierung vor, die sie aus eigener Kraft nicht bewältigen könnten, sagt Studienautor Klaus Hurrelmann. „Konkret heißt das: Die Jugendlichen wollen viel stärker beteiligt werden, dass ihre Stimme zählt, sie brauchen eine positive Zukunftsvision.“ Im Moment würden vielen der Mut dazu fehlen. Doch Hurrelmann sieht nach wie vor auch einen Grundoptimismus.

Unruhe, Hilflosigkeit und Verunsicherung sind Spätfolgen der Corona-Pandemie, die immer wieder durch neue Krisen geweckt würden, so Studienautor Klaus Hurrelmann. In der Pandemie hätten sich die Jugendlichen zu wenig gehört gefühlt, das wirke bis heute nach.

Jugendliche wollen heute eigentlich mehr Verantwortung übernehmen, so ein weiteres Ergebnis der Studie. Doch sie fühlen sich machtlos, glauben wenig Einfluss zu haben; Ängste, Skepsis und Unsicherheit nehmen zu. Die junge Generation scheint heute wenig belastbar zu sein – und offenbar spielt dabei auch die exzessive Nutzung von Smartphones und Social Media eine gewisse Rolle.