Warum uns das Klima krank macht Steigende Infektionsgefahr durch Erwärmung

Die Tigermücke fühlt sich mittlerweile auch in Deutschland wohl: Die eigentlich aus den Subtropen stammende Stechmückenart hat sich aufgrund der warmen Winter in einigen Regionen angesiedelt, selbst in Berlin wurden schon überwinternde Populationen entdeckt. Aedes albopictus ist ein gutes Beispiel dafür, dass mit der Klimaerwärmung eine steigende Infektionsgefahr einhergeht.

Denn durch ihren Stich kann die bei uns nun heimisch gewordene Tigermücke gefährliche Infektionskrankheiten wie das West-Nil-, Dengue-, Chikungunya- sowie Gelbfieber übertragen. Auch das Zika-Virus kann sie weitergeben. Weitergeben werden können diese Viren allerdings nur in Regionen, in denen sie zirkulieren oder wenn Reisende sie aus den Tropen mitgebracht haben.

Vor allem aus Ostdeutschland sind mittlerweile Übertragungen des West-Nil-Virus bekannt, das hauptsächlich Vögel infiziert, aber auch auf Menschen, Pferde und andere Säugetiere übergehen kann. 2020 waren 27 Fälle bei Vögeln und Pferden in mehreren ostdeutschen Bundesländern nachgewiesen worden.

Bei neun Menschen wurde laut dem Robert Koch-Institut (RKI) eine West-Nil-Erkrankung nachgewiesen, bei mindestens sechs von ihnen wird angenommen, dass sie sich in Deutschland infizierten. Drei Patienten entwickelten eine gefährliche Hirnhautentzündung.

Hohe Dunkelziffer von Infektionen

Am RKI geht man von einer höheren Dunkelziffer aus, weil nur rund 20 Prozent der Infizierten überhaupt Symptome entwickeln, wie RKI-Forscher Klaus Stark in einem Pressegespräch erklärte. Ähnliches gelte für Dengue- und das Chikungunyafieber. Bei der durch Zecken übertragenen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zeigen 20 bis 30 Prozent der Infizierten Symptome.

Der Epidemiologe Stark gehört zu den Autor:innen des vom RKI koordinierten „Sachstandsberichts Klimawandel und Gesundheit“, dessen erster Teil am Donnerstag veröffentlicht wurde. In dem Bericht kommen die Forscher:innen zu dem Schluss, dass sich krankheitserregende Bakterien durch den Klimawandel künftig auch in Deutschland besser vermehren können.

Steigende Temperaturen würden zudem die Ausbreitung von Krankheitsüberträgern wie Zecken und Mücken sowie die Zunahme antimikrobieller Resistenzen begünstigen, also eine Widerstandsfähigkeit gegenüber Wirkstoffen sowohl bei Bakterien als auch bei Pilzen, Parasiten und Viren.

Die Hyalomma-Zecken sind eigentlich in Südeuropa, Asien und Afrika verbreitet. Seit einigen Jahren wurden einzelne Tiere auch in mehreren deutschen Bundesländern nachgewiesen. © picture alliance/dpa/Andrea Schnartendorff

Für die Mitautorin Elke Hertig zeigt der Bericht „überwältigende wissenschaftliche Evidenz“ für ein erhöhtes Risiko für Infektionskrankheiten durch den Klimawandel: „Wir stehen vor einer wirklich großen Herausforderung für das Gesundheitssystem.“

Neben der Zunahme von Infektionskrankheiten sieht die Gesundheitsforscherin gerade in Deutschland auch eine Gefahr durch zunehmende Hitzewellen. Sie hätten nicht nur negative Auswirkung auf ältere Menschen, sondern unter anderem auch auf Schwangere und Diabetiker. Im Jahrhundertsommer 2003 starben Schätzungen zufolge 45.000 bis 70.000 Menschen.

„Das Thema Gesundheit und Klimawandel muss stärker auf die Agenda und es braucht konkrete Handlungsempfehlungen“, so die Professorin für Regionalen Klimawandel und Gesundheit an der Universität Augsburg. Für sie sei ganz klar, dass Klimaschutz der „effektivste Gesundheitsschutz“ ist: „Je stärker die Begrenzung der Erwärmung, desto besser für Gesundheit.“

Es sei nicht nur eine Anpassung, sondern auch Klimaschutz nötig. „Wir müssen jetzt handeln!“ So warnt Hertig auch davor, dass durch die Ausbreitung von Stechmücken die Malaria in Europa wieder endemisch werden könnte, wie bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. In Deutschland kann sich der Malaria-Erreger, das Plasmodium, bei den tiefen Temperaturen im Winter nicht in den Mücken weiterentwickeln. Expert:innen erwarten, dass sich das mit zunehmender Erwärmung ändern könnte.

Die gefährliche Hyalomma-Zecke

Der Bericht, der einen breiten Überblick über die aktuelle Studienlage schafft, betrachtet sowohl die Überträger als auch die Erreger, von denen eine stärkere Ausbreitung durch eine Erwärmung erwartet wird. So wandern etwa Zecken und Stechmücken weiter nach Norden, hinzu kommen neue Arten wie die Hyalomma-Zecke, die aus Südeuropa nach Norden wandert und unter anderem Fleckfieber durch Bakterien übertragen kann.

Anhand des Hantavirus lässt sich gut erklären, wie sich die Erwärmung auf erhöhte Infektionsrisiko auswirkt. Das Virus wird unter anderem von Rötelmäusen übertragen. Die Größe deren Population hängt auch davon ab, wie häufig die Buchen Bucheckern tragen. Waren es früher alle fünf Jahre, sind es nun alle zwei bis drei Jahre. Dadurch werden die Populationen größer, was wiederum die Verbreitung von Erregern durch die Mäuse erhöhen kann.

Vor allem in der schwäbischen Alb und im Bayrischen Wald kam es bereits wiederholt zu Infektionen. Das Virus wird durch Kot und Urin ausgeschieden, kann getrocknet Monate überstehen und den Menschen beim Einatmen von Staub infizieren und zum Teil schwerwiegende Infektionen mit hohem Fieber und Nierenkomplikationen auslösen.

Die Rötelmaus kann über ihren Kot das gefährliche Hantavirus übertragen. © mauritius images/imageBROKER / Stefan Huwiler

Andere Erreger können beispielsweise durch Überschwemmungen auf landwirtschaftliche Felder gelangen. Epidemiologe Stark berichtet von Leptospirose-Fällen bei Erdbeerpflückern, der Erreger wird von infizierten Ratten in hoher Zahl ausgeschieden.

Oft handelt es sich um Erreger und Erkrankungen, die bisher nur wenig bekannt sind. So ist das Auftreten von Infektionen durch Vibrionen mit wenigen Fällen bislang noch eine Randerscheinung. Durch die Erwärmung aber könnte sie stark zunehmen, schätzt Stark. Vibrionen sind Bakterien, die sich in leicht salzhaltigem Wasser wie der Ostsee bei hohen Temperaturen verstärkt vermehren.

Gerade in der Ostsee wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Temperaturrekorde gemessen. Im vergangenen Jahr lag die Wassertemperatur 1,5 Grad über dem normalen Wert. Die Bakterien können durch winzige, meist unerkannte Wunden beispielsweise an den Füßen eindringen und bei alten und immungeschwächten Menschen schwere Infektionen und Blutvergiftungen hervorrufen, die unbehandelt tödlich enden können. Bisher werden rund zehn bis 20 Fälle pro Jahr registriert und vereinzelt auch Todesfälle beobachtet. Doch die Zahlen könnten mit der Erwärmung in Zukunft ansteigen, warnt Stark.

Zwar komme es nicht bei allen bekannten Erregern zu einem Anstieg durch die Erwärmung. „Doch für viele sehen wir einen Zusammenhang mit klimatischen Faktoren“, so Stark. „Wir sehen einen klaren Trend dafür, dass klimasensitive Erreger mit der Erwärmung zunehmen.“ Gegenwärtig sind rund 60 Infektionserreger meldepflichtig, inklusive der meisten klimasensitiven Erreger wie FSME, Dengue- und West-Nil-Virus.

Für Vorsorge Interessen abwägen

Auch die Frage der Prävention ist eine Herausforderung. So sind stehende Wasserflächen beispielsweise für die Mückenbrut ideal. Andererseits werden sie im Stadtraum gerade in heißen Sommern auch dringend benötigt. „Hier müssen die Interessen abgewägt werden“, so Stark. Hier sei eine gute Balance notwendig zwischen den Wasserflächen, die man braucht, damit genügend Feuchtigkeit in den städtischen Siedlungsgebieten ist und der Kontrolle der Mücken. .

Bei der Tigermücke muss ganz gezielt Mückenbekämpfung betrieben werden, um die Ausbreitung einzudämmen. Da sie bevorzugt in Wassertonnen brüten, wurde in betroffenen Kleingartenanlagen in Berlin mit speziellen Wirkstoffen (Bti-Pulver) gearbeitet, unnötige Wasserbehälter, wie etwa Blumenvasen auf Friedhöfen, müssen verschwinden. Für andere Virusinfektionen gibt es zur Vorsorge mittlerweile Impfungen, wie etwa für die durch Zecken übertragene FSME.

Die Vorbeugung bei Lebensmitteln ist schwieriger, Erreger wie Salmonellen oder der Campylobacter-Keim entwickeln sich in der Sommerwärme verstärkt auf Lebensmitteln. Mit steigenden Temperaturen erwartet RKI-Epidemiologe Stark auch hier eine Zunahme. Ein anderes Problem sieht er darin, dass bei Wasserknappheit behandeltes Klärwasser in der Landwirtschaft verwendet wird, das noch restliche Erreger enthalten kann. Ältere und vorerkrankte Menschen müssten dann abwägen, ob sie bestimmte Obst- und Gemüsesorten noch roh essen.

Zudem müsste die Öffentlichkeit zur Vorsorge stärker über die Risiken informiert werden, auch sollten Ärzte bei unklarem Fieber ihrer Patienten wissen lassen, was an möglichen neuen Erkrankungen möglich ist. Letztlich plädieren die Autor:innen für ein verstärktes Monitoring der Erreger wie auch der Überträger.

Wie sich diese neuen Insektenarten beispielsweise ausbreiten, sei eine der wichtigen Fragen. Marina Treskova vom Heidelberg Institute of Global Health (HIGH), die nicht am RKI-Bericht beteiligt war, empfiehlt dazu das Citizen-Science-Projekt „Mückenatlas“, bei dem sich Bürger aktiv an der Suche nach Insekten beteiligen können.