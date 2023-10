Was AfD-Wähler bewegt Rechter Kulturkampf hält die Wählerschaft zusammen

Angesichts der hohen Zustimmungswerte nun auch in Bayern und Hessen sowie der Erfolge bei den vorangegangenen Landtagswahlen in Ostdeutschland stellt sich die Frage, wer eigentlich die AfD wählt und warum. Offenbar sind es nicht die Armen und Abgehängten und auch nicht einfach unzufriedene Protestwähler, die die rechtspopulistische und in Teilen als rechtsextrem geltende Partei wählen.