Was sagt uns die Studie wirklich? „Ein Ausstieg aus Pisa könnte sinnvoll sein“

Herr Barz, Sie kritisieren die Pisa-Studie seit Jahren. Was ist das Problem an der Erhebung?

Die Testbereiche sind seit 23 Jahren dieselben: Lesen, Mathematik, Naturwissenschaft. Einerseits ist das verständlich, weil man damit eine Vergleichbarkeit herstellen will. Andererseits ist das eine Blickverengung: Bereiche wie Geschichte, Fremdsprachen, kulturelle Bildung oder Kritikfähigkeit werden ausgeklammert – dabei sind die genauso wichtig. Wenn man sich die Aufgaben zur Lesekompetenz ansieht, dann ist damit eher sowas wie „Fahrplanlesefähigkeit“ gemeint – nicht etwa ein literarisches Interpretieren von Texten.