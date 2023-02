Was Sie über Kaffee wissen müssen Belebend, aber nicht immer gesund

Ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Da ist offenbar tatsächlich etwas dran. Studien zeigen, dass Kaffee nicht nur wach macht, sondern auch die Stimmung hebt. Die Zeiten, in denen Kaffee als ungesund galt, sind ohnehin schon länger vorbei. Gibt es doch beispielsweise Hinweise darauf, dass regelmäßiges Kaffeetrinken vor Typ-2-Diabetes schützen kann. Bekannt sind unter anderem auch positive Auswirkungen auf die Skelettmuskulatur und die Leber. Trotz aller positiven Nachrichten sollte man über ein paar Zusammenhänge allerdings Bescheid wissen.

Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel

Als vor einiger Zeit eine Studie erschien, in der Forschende zu dem Schluss kamen, dass Kaffeetrinken nach einer unruhigen Nacht morgens den Blutzucker in die Höhe treibt, wurden viele hellhörig, die morgens nur Kaffee zum Frühstück trinken.

Kaffee am Morgen ist für viele Menschen gerade nach schlechtem Schlaf ein beliebtes Mittel, um wach zu werden. Doch die Autoren der Studie kamen zu dem Ergebnis, dass sowohl Kaffee als auch unruhiger Schlaf unabhängig voneinander die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigt, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren. Die kombinierten Effekte waren zuvor per se noch nie untersucht worden.

Viele Menschen trinken zum Frühstück ausschließlich schwarzen Kaffee. Das ist nicht immer gesund, besagen Studien. © picture alliance / dpa-tmn

In einer randomisierten Untersuchung testeten sie bei 29 gesunden Erwachsenen im Durchschnittsalter von 21 Jahre die Glukosetoleranz. Bei einem solchen Text trinken Probanden eine Zuckerlösung, anschließend wird gemessen, wie stark der Blutzucker ansteigt. Mal wurden die Probanden nach einer Nacht mit ungestörtem Schlaf getestet, wurden sie stündlich für fünf Minuten geweckt – je einmal mit und ohne Kaffee am Morgen. Der Anstieg des Blutzuckerspiegels wurde durch die Schlafqualität alleine nicht beeinflusst (Widerspruch zur obigen Aussage), er war aber nach einer unruhigen Nacht und Kaffeekonsum höher. Der Anstieg trat nur dann auf, wenn ausschließlich schwarzer, ungesüßter Kaffee nach dem Aufstehen getrunken wurde. Wenn die Probanden schon gezuckerten Kaffee getrunken hatten, fiel der Anstieg geringer aus.

Ist es also ein Fehler, morgens ausschließlich ungesüßten schwarzen Kaffee zu trinken, wie es beispielsweise viele Intervall-Fastende praktizieren? Nicht unbedingt, meint die Ernährungsforscherin Annette Schürmann, Leiterin der Abteilung Experimentelle Diabetologie am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE), die an der Untersuchung nicht beteiligt war. „Die Studie ist valide und zeigt, dass offensichtlich eine schlecht geschlafene Nacht durch den Konsum von Kaffee die akute Insulinantwort abschwächt“, sagte sie dem Tagesspiegel.

Aber, ob das langfristige Effekte hat, ist ihrer Ansicht nach offen. „Die Befunde liefern keine Hinweise darauf, dass der Kaffee bei Personen, die beispielsweise im Rahmen von Intervallfasten das Frühstück oder Abendessen weglassen, negativen Einfluss auf die Insulinsensitivität hat.“ Für Menschen, die morgens nur Kaffee trinken, weil sie beispielsweise das Frühstück auslassen, sieht sie keine Probleme.

„Leider wurde in der Untersuchung eine wichtige Kontrolle vergessen, nämlich eine Gruppe, die gut geschlafen hat und vor dem Frühstück einen starken Kaffee trinkt“, sagt sie. Was die Mechanismen der verschlechterten Glukosetoleranz nach schlechtem Schlaf und Kaffeekonsum angeht, würden die Autoren nur spekulieren. Schürmann bemängelt neben der fehlenden Kontrolle bei der Untersuchung auch, dass die Zahl der Studienteilnehmer relativ klein war.

Macht Morgenkaffee dumm?

Auch eine andere aktuelle Studie lässt morgendlichen Kaffee ohne Frühstück in einem fragwürdigen Licht erscheinen. Anstatt eines ausgewogenen Frühstücks beispielsweise nur Kaffee zu sich zu nehmen, führe zu einer weniger nahrhaften Ernährung, was wiederum einem gesunden Altern entgegenwirken könnte, schreiben Forschende im Fachmagazin „Life Metabolism“ . Demnach würden Menschen, die regelmäßig das Frühstück auslassen, auch unter einem stärkeren kognitiven Abbau leiden als Personen, die sich ausgewogen ernähren. .

Ernährungsforscherin Schürmann sieht das Ergebnis allerdings recht kritisch. Aufgrund der Studie würde sie nicht zu dem Schluss kommen, dass das regelmäßige Auslassen des Frühstücks einen stärkeren kognitiven Abbau hervorruft.

Laut der Untersuchung würden nur Menschen, die bei drei Mahlzeiten jeweils etwa die identische Kalorienmenge konsumieren, keine kognitiven Einschränkungen zeigen. „Dass alle anderen Gruppen, egal ob das Frühstück, das Mittag- oder Abendessen dominant waren, eine Abnahme der kognitiven Funktion zeigen, erscheint mir seltsam“, sagt Schürmann. Die beobachteten Effekte könnten eher aufgrund der unterschiedlichen Gruppengrößen zustande gekommen sein, vermutet sie.

Ein weiterer Nachteil dieser Studie sieht sie darin, dass vor allem Menschen aus dem ländlichen Bereich eingeschlossen wurden, also nicht ein ausgeglichenes Verhältnis von Menschen mit unterschiedlichem Bildungsstand gegeben war. Es wurde zudem nicht berücksichtigt, wie viele sozialen Kontakte die Studienteilnehmer*innen hatten: „Ein Aspekt, der sich nicht unwesentlich auf den Erhalt der kognitiven Fähigkeiten im Alter auswirkt.“

Schutz vor Diabetes

Dass Kaffee sogar dabei helfen kann, eine der schwerwiegendsten Zivilisationskrankheiten zu verhindern, zeigt einmal mehr eine aktuelle Studie von Ernährungsforschern des DIfE. Aufgrund der breit angelegten EPIC-Studie – eine der größten prospektiven Kohortenstudien der Welt – ist schon länger bekannt, dass Kaffee vor Typ-2-Diabetes und auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt.

Ein Forschungsteam um Matthias Schulze vom DIfE hat nun zeigen können, dass dabei bestimmte Ceramide eine Rolle spielen, die mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Typ-2-Diabetes-Risiko einhergehen. Ceramide sind Lipide, also eine Form von Fetten, die unter anderem als Signalmoleküle in den Zellen wichtig sind.

Wie die Forschenden in der Studie berichten, wurde durch eine Lipidomanalyse deutlich, dass vor allem bestimmte Ceramide mit erhöhtem Risiko für Diabetes-Risiko und kardiovaskuläre Erkrankungen einhergehen. Kaffeekonsum wiederum könne die Ceramide-Konzentration im Blut reduzieren und habe damit eine positive Wirkung auf diese Erkrankungen.

Vorsicht bei Bluthochdruck

Beim Kaffeekonsum aufpassen sollten allerdings Menschen mit Bluthochdruck. Für sie hat eine Untersuchung aus Japan ergeben, dass Menschen mit Bluthochdruck – 160/100 mm/Hg – die zwei oder mehr Tassen Kaffee am Tag tranken, ein etwa doppelt so hohes Risiko hatten, an Herzproblemen zu sterben wie Nicht-Kaffee-Trinker. Bei Proband:innen mit normalem oder leicht erhöhtem Blutdruck zeigte sich dieser Effekt nicht.

Bei normalem Blutdruck sollen drei bis vier Tassen Kaffee am Tag sogar empfehlenswert sein. © dpa/Patrick Pleul

Und blieben die Bluthochdruck-Patient:innen bei einer Tasse Kaffee pro Tag, wirkte sich das kaum oder sogar leicht förderlich auf das Herz-Kreislauf-System aus. Grundsätzlich empfehlen die japanischen Forschenden besser grünen Tee zu trinken. Trotz des Koffeingehalts zeigten sich demnach hier keine negativen Auswirkungen auf Blutdruck-Patient:innen.

Untersucht wurden für die Forschungsarbeiten mehr als 6570 Männer und mehr als 12.000 Frauen in einem Zeitraum von fast 19 Jahren im Alter zwischen 40 und 79 Jahren. Während der Nachbeobachtungszeit gab es unter ihnen 842 kardiovaskulär bedingte Todesfälle, die in Verbindung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck standen.

Das Risiko bei hohem Kaffeekonsum gelte allerdings nur für Menschen mit Bluthochdruck. „Für alle anderen sind drei bis vier Tassen Kaffee am Tag in Ordnung und sogar empfehlenswert“, so Studienleiter Hiroyasu Iso.

DIfE-Forscherin Annette Schürmann ist über die Ergebnisse nicht verwundert. Dass Kaffee den Blutdruck erhöhen kann, ist bekannt. Und Bluthochdruck ist wiederum einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. „Trotzdem bleibt aufgrund vieler anderen großer epidemiologischer Studien der Fakt bestehen, dass Kaffeekonsum bei Menschen mit normalem Blutdruck das Herz-Kreislauf-Risiko und auch das Diabetesrisiko senken.“

Allerdings würde Schürmann die Ergebnisse einschränken, da die Untersuchung ausschließlich in Japan durchgeführt wurde. „Hier muss man noch vorsichtig sein, denn es ist theoretisch möglich, dass andere ethnische Gruppen andere Effekte zeigen.“

Kaffee weckt müde Geister auf – bei Bluthochdruck sollte man aber vorsichtig sein. © dpa/Fabian Sommer

Die von Schürmann erwähnten positiven Effekte belegt auch eine neue Peer-Review-Publikation der Universität Bologna, wonach Menschen mit niedrigem Blutdruck eventuell sogar vom Kaffeetrinken profitieren. Denn der Konsum hilft demnach dabei, den niedrigen Blutdruck zu halten. Menschen, die zwei oder drei Tassen Kaffee pro Tag trinken, haben einen niedrigeren Blutdruck als diejenigen, die nur eine Tasse oder gar keine trinken, lautet ein Ergebnis dieser Untersuchung. „Die Daten bestätigen den positiven Effekt des Kaffeekonsums auf das kardiovaskuläre Risiko“, erklärte Claudio Borghi, einer der Autoren der Studie.

Der Forschungsgruppe war es erstmals gelungen, diese Effekte auch in Hinblick auf den zentralen Aortendruck, den herznahen Druck, zu bestätigen. „Wir wissen, dass Koffein den Blutdruck erhöhen kann, aber andere bioaktive Komponenten im Kaffee scheinen diesen Effekt mit einem positiven Endergebnis auf den Blutdruck auszugleichen“, so Erstautor Arrigo Cicero. Einschränkend muss auch bei dieser Studie erwähnt werden, dass ausschließlich Personen, die in Italien leben, untersucht wurden.

Filter ist besser!

Bleibt noch die Frage der Zubereitung. Eigentlich ist es Geschmackssache, ob Espresso, Mokka oder Filterkaffee getrunken wird. Allerdings gibt es Ergebnisse, die zeigen, dass Filterkaffee gesünder ist als andere, weil der Filter Terpene abfängt, die für Herz-Kreislauf schädlich sein können.

Im Kaffeefilter bleiben chemische Verbindungen hängen, die ungesund sein können. © picture alliance/dpa/Christin Klose

Ob Kaffee letztlich gesund oder ungesund ist, lässt sich also pauschal nicht sagen. Das in Kaffee enthaltene Koffein kann Auslöser von Herz-Kreislauf-Krankheiten sein – muss es aber nicht. Jeder reagiert unterschiedlich auf den Stoff. Letztlich kommt es hier auch auf genetische Veranlagungen an.

Menschen, die eine bestimmte Variation eines Koffein abbauenden Enzyms besitzen, können den Stoff nur langsam abbauen. Bei ihnen können nach Ergebnissen einer US-Studie täglich zwei bis drei Tassen Kaffee bereits zu einem um 36 Prozent erhöhten Herzinfarktrisiko führen. Im Gegensatz dazu vermindert sich das Infarktrisiko allerdings bei Menschen, die Koffein schneller abbauen – bei ein bis zwei Tassen pro Tag immerhin um 22 Prozent.

Grundsätzlich wirkt Koffein anregend auf das Zentralnervensystem und fördert die Konzentration. Auch eine leicht antidepressive Wirkung und eine Leistungsfähigkeit der Skelettmuskulatur haben Forschende festgestellt. Andere Studien belegen darüber hinaus, dass Koffein die Leistungsfähigkeit von gut trainierten Sportlern vor allem im Ausdauerbereich verbessert.

Auch enthält Kaffee wasserlösliche Ballaststoffe, die für die menschlichen Darmbakterien nützlich sein könnten. Immer wieder verweisen Forschende auch darauf, dass viele der positiven Effekte von Kaffee auf die darin enthaltenen Antioxidantien zurückgeführt werden können. Dass Kaffee den Körper übermäßig entwässert, wurde von Forschenden als Mythos entlarvt.

Allerdings enthält Kaffee auch Acrylamid und Furan, Substanzen, die bei der Röstung entstehen. Sie stehen unter Verdacht, nervenschädigend oder krebserregend zu sein. Acrylamid hängt stark vom Bräunungsgrad des betroffenen Lebensmittels ab: Je dunkler das Produkt, desto mehr Acrylamid enthält es. Unterm Strich hängt das Risiko hier aber von der täglichen Gesamtaufnahme aus verschiedenen Lebensmitteln ab. Letztlich gilt also auch fürs Kaffeetrinken: Die Dosis macht das Gift.

