Was singen die Wale? Algorithmen lernen tierische Laute zu deuten

Im Zeitalter der Segelschifffahrt, wenn es auf dem Meer ganz still war, konnten Walfänger ihn gelegentlich hören: einen seufzenden Singsang, der kaum hörbar im hölzernen Schiffsrumpf widerhallte. Die Gesänge der Buckelwale dürften vor 250 Jahren so übernatürlich gewirkt haben wie heute. Obwohl viel Zeit vergangen ist, stochern Forschende bei der Interpretation der Strophen der Gesänge immer noch im Nebel. Die Wale kommunizieren miteinander, so viel ist klar. Aber was sagen die Tiere sich?