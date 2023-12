Tagesspiegel Plus Wasserstoffspeicher für die Energiewende : Die schwierige Suche nach dem Zwischenlager unter den Füßen

Ökoenergie soll in Form von Wasserstoff langfristig gespeichert werden – in tiefen Gesteinsschichten. Funktioniert das? Ein Ortstermin in Thüringen mit 1000 Meter tiefen Einblicken.