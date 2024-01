Wechselwarm, aber extrem Warum Alligatoren in den USA lebend einfroren

In den USA ist in den letzten Wochen die Kälte ungewöhnlich weit nach Süden gewandert. Das führte auch dazu, dass in Staaten wie Texas und North Carolina Gewässer zufroren. In manchen davon leben Alligatoren. Die Wasserflächen befinden sich teilweise in zooähnlichen Gehegen, etwa dem „Swamp Park“ in Ocean Isle im südlichen North Carolina. Dort wurden jetzt eindrucksvolle Videos und Fotos aufgenommen, die zeigen, wie die Tiere mit der Kälte umgehen.