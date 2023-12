Wenn Umweltzerstörung die Seele belastet „Es ist ein Missverständnis, dass der Mensch immer nur zerstört hat“

Wenn eine Klimaforscherin einen Psychiatrie-Kongress eröffnet, sagt das viel über unsere Zeit. Normalerweise arbeitet Antje Boetius dort, wo keine Menschen sind. In der Tiefsee, wo sie auf Lebewesen trifft, die niemand vor ihr gesehen hat. Oder in der Arktis, die ebenso einsam ist.

„Manchmal ist es für mich aber sogar leichter, aus dieser Perspektive über die Beziehung von Mensch und Natur nachzudenken“, sagte die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts bei der Eröffnungsrede des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde.

Das Experten-Treffen, das vergangene Woche in Berlin stattfand, widmet sich in diesem Jahr dem Thema „Ökologie“ und möchte einen Überblick darüber geben, welche Auswirkungen die Veränderungen der Umwelt auf die menschliche Psyche haben.

Für Boetius, die die Folgen der globalen Erwärmung in den Ozeanen und den Polarregionen erforscht, rühren Emotionen wie Angst, Stress und Unsicherheit auch aus dem Verlust von gewohnten Landschaften, der mit dem Klimawandel einhergeht. Vertraute Natur, die Heimatgefühle und Sicherheit vermittelt hat. Für die Meeresbiologin ist so eine Landschaft die Arktis, die sie seit 30 Jahren immer wieder bereist hat. „Ich selber konnte dabei zusehen, wie ein riesiger Teil des Meereises verloren geht“, sagte Boetius.

Verlust macht traurig

„Solastalgie“ nennt der Psychiater Glenn Albrecht dieses Gefühl und bezeichnet damit den emotionalen Schmerz, den jemand erlebt, der die Zerstörung der Umwelt in seiner unmittelbaren Heimat erlebt.

Auf dem Kongress geht es auch um aktuelle Erkenntnisse der Forschung, die den Zusammenhang zwischen Klimakrise und Psyche in den vergangenen Jahren bereits belegt haben. So steigt beispielsweise nach Naturkatastrophen, die durch die globale Erwärmung häufiger vorkommen, die Zahl psychischer Krankheiten.

Es ist ein Missverständnis, dass der Mensch immer nur zerstört hat. Antje Boetius

Das zeigten etwa Studien nach dem Hurrikan „Katrina“ in New Orleans 2005. In den von der Naturkatastrophe betroffenen Gebieten berichteten 30 Prozent der Befragten über Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), jeder zweite über Anzeichen einer Depression oder Angststörung. Auch die Auswirkungen von Hitze auf die Psyche wurden bereits untersucht. So ist bei Demenzkranken das Risiko zu sterben an heißen Tagen doppelt so hoch. Zudem macht Hitze Menschen aggressiver. Studien zeigen, dass sich mit steigender Temperatur, die Zahl von Überfällen und anderen Straftaten erhöht.

30 Prozent der Bevölkerung, die vom Hurrikan „Katrina“ betroffen war, leidet unter posttraumatischen Symptomen.

Die Sorge um die Zukunft des Planeten führt zudem gerade in der jüngeren Generation zu Ängsten und Gefühlen der Ohnmacht. „Wir behandeln die ökologischen Krisen noch nicht wie die Notsituation, die sie sind“, sagte Lea Dohm von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit in Berlin, die ebenfalls auf dem Kongress sprach.

„Vor allem Kindern und Jugendlichen wird der Zukunftshorizont verdunkelt.“ Die Klimakrise löse viele unangenehme Gefühle aus. „Diese können aber auch als Antrieb für produktives Handeln genutzt werden“, sagte Dohm.

Auch Antje Boetius plädiert dafür, positive Zukunftsbilder zu stärken und fatalistisches Denken zu hinterfragen. „Es ist ein Missverständnis, dass der Mensch immer nur zerstört hat“, sagte die Biologin. Die längste Zeit seiner Existenz auf der Erde habe er in Balance mit den Ökosystemen gelebt, als Teil der Netzwerke der Natur, die er gepflegt habe, ohne sie auszubeuten. „Wir müssen es schaffen, wieder ein Teil dieses Naturnetzwerkes zu werden.“

Belastung der Psyche Der Klimawandel stellt nicht nur eine Gefahr für die körperliche Gesundheit der Menschen dar, sondern auch für ihre Psyche. In ihrer „Berliner Erklärung zu Klimawandel und psychischer Gesundheit“ haben Vertreter:innen der „Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie“ die drängendsten Herausforderungen für Politik, Gesellschaft und Psychiatrie zusammengefasst. Mehr Infos auf: dgppn.de/schwerpunkte/klima-und-psyche.html

Dass es heute Verträge zwischen Staaten gebe mit Vereinbarungen, wie man die Dinge zum Positiven wenden wolle, sei ein großer Fortschritt gegenüber früheren Generationen. Dadurch seien bereits heute positive Veränderungen hin zu einem nachhaltigen Umgang mit den Meeren erkennbar. „Innerhalb von wenigen Jahren ist die Nahrung aus dem Meer zu einem großen Teil Landwirtschaft geworden“, sagte Boetius.

So lande schon mehr Fisch aus Aquakulturen auf den Tellern als aus Wildfang. Eine Entlastung der Meere – nicht in allen, aber bereits in vielen Bereichen. Zudem habe sie von ihrem Forschungsschiff wieder Finnwale beobachten können, die durch den Walfang als nahezu ausgerottet galten. „Seit Wale vertraglich geschützten werden, kommen sie zurück“, sagte Boetius. Für die Meeresforscherin eine sehr persönliche Erfahrung: Noch ihr Großvater war Teil der großen Vernichtungsmaschinerie der Tiere. Er war Walfänger. Ein Beruf, der heute weltweit verboten ist.