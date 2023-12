Wettbewerb der Exzellenz Ist Berlin die Hauptstadt der deutschen Wissenschaften?

Keine Frage: Für alle, die für die Wissenschaft brennen oder studieren wollen, hat Berlin enorm viel zu bieten. Es gibt eine Universitätsallianz aus Technischer Universität Berlin, der Freien Universität, der Humboldt-Uni und der Charité, die mit knapp 200 Millionen Euro vom Bund für sieben Jahre unter dem heißbegehrten Exzellenz-Siegel gefördert wird. Studieren kann man an den drei großen Universitäten und an diversen praxisbezogenen Fachhochschulen so ziemlich alles: ob Gräzistik oder Bühnenbild, Physiotherapie oder Soziale Arbeit, Mechatronik oder Humanoide Robotik, Biotechnologie oder Tiermedizin.