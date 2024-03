Wie Island mit seinen Vulkanausbrüchen umgeht „Das wird in die Lehrbücher eingehen“

Herr Walter, wir sehen auf Island den vierten Vulkanausbruch in vier Monaten. Was passiert da unter der Erde?

Vor jeder der vier Eruptionen hat sich die Erde in der Region um 30 bis 40 Zentimeter aufgewölbt und nach jedem der vier Ausbrüche wieder abgesenkt. Wir vermuten, dass es relativ an der Oberfläche der Erde eine Magmakammer gibt, die sich immer wieder füllt. Die Frage, wie lange es dauert, bis die Kammer wieder gefüllt ist, kann als Voraussage helfen, wann der nächste Ausbruch stattfindet.