Wie können sich gute Ideen für Schulen verbreiten? „Vorbilder entfalten große Wirkung“

Frau Preußker, die neue Pisa-Studie zeigt: Die Leistungen der deutschen Schüler in Lesen und Rechnen haben sich stark verschlechtert. Was machen die Schulen falsch?

Mit dem Deutschen Schulpreis stellen wir die Frage genau umgekehrt: Welche Schulen machen vieles richtig und können anderen Schulen als Inspiration dienen? Seit 2006 haben insgesamt 102 Schulen aus dem ganzen Bundesgebiet den Deutschen Schulpreis erhalten, über alle Schularten hinweg. Das zeigt: Es gibt überall gute Schulen und hoch motivierte Lehrkräfte. Wir möchten, dass sie die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen. Gleichzeitig wollen wir damit die Herausforderungen und strukturellen Probleme nicht verschweigen.

Besonders die Leistungen in Mathematik haben bei Grundschülern stark nachgelassen.

Unser Hauptpreisträger 2023 ist die Mittelschule Erlangen Eichendorffschule, die in Bayern der Hauptschule entspricht, mit einer Schülerschaft, die oft mit negativen Bildungserfahrungen und insbesondere schlechten Mathematikkenntnissen dorthin kommt. Diese Schule hat einen Raum der Mathematik eingerichtet, in denen die Schülerinnen und Schüler ganz individuell und selbstorganisiert lernen können: Der eine arbeitet lieber in einer Gruppe, die andere lieber allein, wieder andere lernen lieber digital oder müssen etwas dabei anfassen. Ich habe noch nie so viele Schülerinnen und Schüler erlebt, die mir sagten: Mathematik ist mein Lieblingsfach.

Zur Person © Bosch-Stiftung Andrea Preußker ist Teamleiterin Bildung in der Robert Bosch Stiftung, die den Deutschen Schulpreis zusammen mit der Heidehof Stiftung jährlich vergibt.

Wie kann es gelingen, dass die guten Ideen einzelner Schulen sich verbreiten?

Alle unsere Preisträgerschulen sind in einem Netzwerk verbunden, in dem regelmäßige Treffen stattfinden. Wir stellen ihre Arbeit im ,Deutschen Schulportal‘ vor und bieten auf diesem Online-Portal regelmäßig kostenfreie Workshops an, in denen die Preisträgerschulen über ihre Arbeit berichten. Über unser Hospitationsprogramm können sich Lehrkräfte anderer Schulen darum bewerben, dass sie eine Woche lang in einer Preisträgerschule hospitieren können.

Deutscher Schulpreis Der Deutsche Schulpreis wird von der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung getragen. Der Hauptpreisträger erhält 100.000 Euro, fünf weitere Preisträger je 30.000 Euro. Bis zum 15. Februar 2024 können sich allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in staatlicher oder privater Trägerschaft für den Deutschen Schulpreis 2024 bewerben. Im Mittelpunkt der Ausschreibung steht die Frage: Wie gestalten Sie an Ihrer Schule qualitätsvolles Lehren und Lernen?

Aber dadurch ändert sich nicht das Schulsystem …

Unser Vorteil ist, dass wir als Stiftung bundesländerübergreifend arbeiten können. Da in Deutschland Bildung Ländersache ist, arbeiten wir mit den Landesministerien und der Schulaufsicht zusammen. Wir hoffen in der Tat, dass die guten Ideen der Preisträgerschulen auch in das jeweilige Bildungssystem hineinwirken. Wir haben zum Beispiel gemeinsam mit Ländern pädagogische Werkstätten zu unterschiedlichen Themen entwickelt, die in einzelnen Bundesländern jetzt auch Eingang in das allgemeine Fortbildungssystem finden.

Ansonsten bleibt nur das gute Beispiel?

Wir glauben daran, dass Best-Practice-Beispiele große Wirkung entfalten können. Es gibt zwar kein Rezept, das man eins zu eins auf eine andere Schule übertragen könnte, denn die Bedingungen sind überall unterschiedlich. Jede Schule muss selbst schauen, welche Ideen unserer Preisträgerschulen sie für sich übernehmen möchte, welche zu ihr passen. Ganz viel hängt von den individuellen Akteuren und ihrem Engagement ab. Aber wir sehen immer wieder: Gute Schule ist überall möglich.