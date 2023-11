Wie sinnvoll ist eine Brandmauer gegen die AfD? „Koalitionen machen Rechtsparteien eher hoffähig“

Herr Bösch, in der Nachkriegszeit konnte die damals neue Volkspartei CDU den Aufstieg der radikalen Rechten durch die Einbindung in Koalitionen stoppen. Ist das ein Modell für den Umgang mit der AfD heute?

In der Tat hat die CDU in den 1950er Jahren kleinere Rechtsparteien eng an sich gebunden. Sie hat etwa mit der Deutschen Partei elf Jahre auch auf Bundesebene koaliert, ebenso mit rechten Parteien wie dem Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE). Die Union hat den Politikern dieser Parteien Ministerämter und Mandate beim Überlaufen angeboten und sie so gespalten und aufgesogen. Das scheint mir aber kein Modell für die Gegenwart zu sein.