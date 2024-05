Wo das Glitzer herkommt Auf der Route der Rohstoffe im Berliner Futurium

Das Mädchen mit dem Schminkpinsel spricht direkt in die Kamera. Eines dieser Make-up-Tutorials, die man aus Social Media kennt? Nein, es wirkt nur so. Die junge Frau zeigt auf ihre Lidschatten-Palette und erklärt, dass darin der Rohstoff „Mica“ steckt. Das Mineral sorgt für den Glimmereffekt in vielen Kosmetika und wird in Indien illegal abgebaut – häufig von Kindern. „In welcher kranken Welt leben wir überhaupt?“, fragt das Mädchen. „Bei mir hat es sich jetzt erstmal ausgeglitzert.“

Das Video im Social-Media-Stil ist Teil einer Ausstellung, die im Rahmen des neuen Themenjahres „Rohstoffe. Schätze der Zukunft“ gerade im Futurium eröffnet wurde. Neben dem gesonderten Themenbereich gibt es neue Exponate in der Dauerausstellung und im Futurium Lab. „Wir wollen zeigen, wie Rohstoffe in unserem alltäglichen Leben vom Handy bis zur Kleidung mit der ganzen Welt verbunden sind“, sagt Gabriele Zipf, Kuratorin der Ausstellung.

Zur beliebten Kugelbahn gibt es jetzt auch eine Klanginstallation. © Futurium/David von Becker

Viele Rohstoffe, die in unseren täglichen Gegenständen stecken, kommen von weit her und werden unter fragwürdigen Bedingungen abgebaut. Zudem verbrauchen vor allem die Industrieländer soviel, dass es nicht nachhaltig ist. Im „Denkraum Mensch“ in der ersten Etage wird das beispielhaft an verschiedenen Rohstoffen erläutert: Kupfer, Soja, Lithium, Gold und das Glitzermineral Mica.

Minen und Reyclinghöfe

Bei dem interaktiven Spiel „Fair-o-Poly“, das an Monopoly angelehnt ist, können die Besucher und Besucherinnen in die Rolle einer Unternehmerin schlüpfen, die im Nickelabbau tätig ist. Sie soll die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeitenden verbessern und das Unternehmen umweltfreundlicher gestalten. Dabei geht es – wie im echten Leben – mal ein paar Schritte vor, dann aufgrund von Rückschlägen wieder zurück. „Wir leben in einer super komplexen und vernetzten Welt. Um die Wende zu schaffen, braucht es Änderungen auf verschiedenen Ebenen – Politik, Unternehmen und bei jedem einzelnen von uns“, sagt Zipf.

200.000 alte Handys liegen in deutschen Haushalten

An anderer Stelle können die Besucher ihr Handy in eine blau leuchtende Luke legen. An der Wand erscheint das Testament ihres Smartphones – sozusagen sein „letzter Wille“. Darin ist verfügt, dass die „wertvollen Innereien“ des ausgedienten Geräts weitere Smartphones beleben sollen. Als Ort seiner Bestattung wünscht das Handy sich den Recyclinghof.

Die Ausstellung Unter dem Titel „Schätze der Zukunft“ zeigt das Futurium in seiner Dauerausstellung neue Exponate rund ums Thema Rohstoffe. Die Öffnungszeiten sind: Montag, Mittwoch, Freitag und am Wochenende 10 bis 18 Uhr, donnerstags 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im September wird das Futurium, das sich auch „Haus der Zukünfte“ nennt, sein fünfjähriges Bestehen feiern.

Der Hintergrund: Allein in Deutschland liegen rund 200 Millionen alte Handys ungenutzt in den Schubladen. Würden ihre Besitzer und Besitzerinnen sie zu einer Sammelstelle für Elektromüll bringen, könnten man daraus Tonnen an Gold, Kupfer oder Nickel recyceln. Als „urbane Minen“ bezeichnet man aber auch stillgelegte Bahntrassen oder Industriebrachen. Sogar aus den gesammelten Fäkalien einer Stadt ließen sich Rohstoffe gewinnen. Würde man Phosphor, der zur Herstellung von Dünger gebraucht wird, aus Klärschlamm herausfiltern, müsste Deutschland 40 Prozent weniger davon im Ausland einkaufen, schätzt das Bundesforschungsministerium.

Wie es anders gehen könnte

In einer anderen interaktiven Simulation begleiten die Besucher und Besucherinnen ein kleines Wesen namens Rohtopia durch ein Berlin der Zukunft, in der Rohstoffkreisläufe und Nachhaltigkeit Wirklichkeit geworden sind. Zudem wurde die beliebte Kugelbahn im „Denkraum Natur“ zu einer Klanginstallation erweitert. Dabei haben die Kuratoren und Kuratorinnen selbst recycelt. „Auf der Rückseite der Materialien dieser Installation stehen noch die alten Ausstellungstexte“, sagt Zipf.

Jedes Material ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Henning Hummel, Kurator im „Futurium Lab“

2019 eröffnete das Futurium, seither werden in dem modernen Bau im Regierungsviertel auf drei Etagen wissenschaftliche und gesellschaftliche Fragen zusammengebracht. 2023 kamen rund 760.000 Menschen. Das Futurium ist damit unter den fünf meistbesuchten Museen Berlins.

Bei diesem Spiel geht’s nichts ums Geld, sondern um nachhaltige Produktionsweisen. © Futurium/David von Becker

Die neue Ausstellung gibt keinen sehr tiefen Einblick in die einzelnen Themenbereiche, sondern macht eher über leicht zugängliche Schlaglichter auf einzelne Problemfelder aufmerksam, die vielen Besuchern und Besucherinnen womöglich bisher nicht bewusst waren. Über persönliche Interviews mit Menschen, die unter dem globalen Umgang mit Rohstoffen zu leiden haben, bekommen die Probleme ein Gesicht und eine Stimme. So rücken sie aus den scheinbar so fernen Ländern direkt an die Besucher und Besucherinnen heran.

Da ist beispielsweise die Goldwäscherin Salome Bitendanwa aus der Demokratischen Republik Kongo, die den ganzen Tag mit den Füßen in schmutzigem Wasser steht. Um ihre Kinder zu ernähren, kauft sie Arbeitern aus Goldminen überbleibenden Sand ab, um daraus mühsam kleinste Reste an Gold auszuwaschen. Das Gold aus der DR Kongo wird in unseren Handys, Kameras und Laptops verarbeitet.

Orangenschalen statt Leder

Die Ausstellung will zudem zeigen, wie durch mehr Kreislaufwirtschaft der Umgang mit Rohstoffen nachhaltiger werden kann. Im Futurium Lab im Kellergeschoss werden 53 nachhaltige und klimaneutrale Lösungen aus der Materialforschung vorgestellt. Zu sehen sind Verpackungen aus Bananenfasern, biologisch abbaubare Straßenschilder aus Hanffasern, die bereits in den Niederlanden zum Einsatz kommen, Bauwerkstoffe aus Recyclingpapier oder eine Tasche, die aus Orangenschalen statt Leder hergestellt ist.

„Die Exponate geben einen Ausblick darauf, wie die Welt aussehen könnte, wenn wir die Entwicklung von nachhaltigen Materialien fördern“, sagt Henning Hummel, Kurator im Futurium Lab. „Jedes Material ist ein kleiner Hoffnungsschimmer“. Manche der Stoffe, die zu sehen sind, werden bereits in der Industrie genutzt, andere sind noch in der Entwicklung. Hummel zeigt auf ein paar kleine durchsichtige Beutel, die prall mit Wasser gefüllt sind. Diese habe man beispielsweise beim letzten Marathon in London eingesetzt, statt den Läufern und Läuferinnen Plastikbecher zu reichen. Das Material der Beutel aus essbaren Algen löst sich nach dem Gebrauch einfach auf.

Das Futurium auf Tour

Im Laufe des Jahres wird es im Futurium zudem Podiumsdiskussionen, Talks und Workshops rund ums Thema Rohstoffe geben. Bei der interaktiven Escape-Rallye „Project Horizon“ zum Thema Rohstoffe können die Teilnehmenden einer Wissenschaftlerin helfen, einen mysteriösen Fall aufzuklären. Dabei sind Rätsel und Aufgaben zu lösen.

Erstmals wird das Museum in diesem Jahr auch seinen Standort Berlin verlassen. Ein „Mobile Futurium“ steuert Schulen im ländlichen Raum an, um Kindern und Jugendlichen, die nicht in Ballungsräumen leben, interaktive Workshops zu Zukunftsthemen zu ermöglichen – als Erstes geht es nach Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, in den nächsten Jahren sollen Stationen im gesamten Bundesgebiet folgen.