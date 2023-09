Wohin mit dem hochradioaktiven Müll? „Zwischenlager sind zwar sehr sicher, ein Endlager unter der Erde ist aber noch sicherer“

Herr Stumpf, um 2030 soll ein Endlager in Salzgitter für schwach- bis mittelradioaktiven Müll in Betrieb gehen. Hochradioaktive Abfälle sollen dort nicht gelagert werden. Was noch aussteht, ist ein Endlager für hochradioaktiven Abfall. Wie viel haben wir davon?

In Deutschland sind bisher rund 25.000 Kubikmeter hochradioaktiver Abfälle angefallen, die derzeit in Zwischenlagern unmittelbar an den Standorten der inzwischen stillgelegten Kernkraftwerke aufbewahrt werden. Dabei handelt es sich um Brennelemente aus den Reaktoren und Abfälle aus Wiederaufbereitungsanlagen.