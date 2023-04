40.000 Abgänge bis 2031 Berliner Verwaltung droht Personalkollaps

Die Berliner Verwaltung steuert in einzelnen Berufsbereichen auf einen dramatischen Mangel an Mitarbeiter:innen zu. Vor allem in den Bereichen „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“, „Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik“ sowie „Naturwissenschaft, Geografie und Informatik“ drohen Land und Bezirken in den kommenden Jahren personelle Engpässe.

Unter dem Titel „Bericht über Engpassberufe in der Berliner Verwaltung“ hat die für das Landespersonal zuständige Senatsverwaltung für Finanzen die entsprechenden Daten erstmals seit 2017 gebündelt. Der 33-seitige Bericht liegt dem Tagesspiegel exklusiv vor.

Besonders dramatisch ist die Lage beim pädagogischen Fachpersonal. Knapp 9500 Lehrer:innen scheiden bis zum 31. Dezember 2027 altersbedingt aus dem Schuldienst aus. Die „Gesamtausscheidungsrate“ liegt bei 32 Prozent. Zusätzlich kompensiert werden muss der Wegfall von einem Drittel aller Betreuer:innen an Schulen, von den pädagogischen Unterrichtshilfen verlassen 20 Prozent aller Beschäftigten den Landesdienst bis Ende 2027.

Deutlich höher ist der Anteil der ausscheidenden Fachkräfte bei Sozialarbeiter:innen, Mitarbeiter:innen im Allgemeinen Justizdienst sowie Erzieher:innen. Der Reihenfolge nach scheiden 43, 38 und 35 Prozent aller derzeit in den jeweiligen Berufsgruppen arbeitenden Menschen bis Ende 2027 aus dem Arbeitsleben aus. Knapp ausscheidende 1800 Erzieher:innen gilt es zu ersetzen, 1136 neu einzustellende Sozialarbeiter:innen werden benötigt.

40.000 Fachkräfte werden die Berliner Verwaltung bis 2031 verlassen

Mit 62 Prozent am höchsten liegt die „Gesamtausscheidungsrate“ bei den Gesundheitsaufseher:innen. Weil knapp 30 Prozent der Ärzt:innen und 28 Prozent des medizinischen Fachpersonals ausscheiden werden, zählt der Gesundheitsbereich zu einem der größten Engpassbereiche.

Insgesamt wird das Land Berlin bis zum Jahr 2031 rund 40.000 und damit rund ein Drittel aller Fachkräfte ersetzen müssen. Allein aufgrund der Altersfluktuation werden in den kommenden Jahren jährlich zwischen 3000 und knapp 5000 Beschäftige ersetzt werden müssen, hinzu kommt eine seit 2015 steigende Anzahl von Austritten etwa durch vorzeitigen Ruhestand, Kündigung, Entlassung und Aufhebung von Arbeitsverträgen. „Flächendeckend werden die Behörden in unterschiedlichem Maß Personal in großer und lange nicht mehr gekannter Zahl gewinnen und einstellen müssen“, heißt es im Bericht.

Gelingen soll das der Finanzverwaltung zufolge durch einen Ausbau der Ausbildungskapazitäten. Rahmenbedingungen für die Praxisanleitung sollen verbessert, Kooperationen mit Hochschulen bei dualen Studiengängen für Engpassberufe verstärkt werden. Hinzu kommen gezielte Erleichterungen beim Quereinstieg sowie Zulagen für bestimmte Berufsgruppen wie Ärzt:innen, IT-Expert:innen und Ingenieur:innen.