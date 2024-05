Als alles anfing Die Fotoausstellung „Gründungsgeschichten“ führt zurück ins Jahr 1949

Ausnahmsweise nur wenig Verkehr auf der Masurenallee. Ein blauer Pkw rollt am Haus des Rundfunks vorbei, von hinten nähert sich ein gelber Gelenkbus der BVG, der Mittelstreifen ist zugeparkt, alles wie gewohnt.

Irritation dagegen im Vordergrund des teils in Farbe, teils in Schwarzweiß gehaltenen Fotos: Zwei britischen Militärpolizisten, die gelassen auf der Straße patrouillieren, Stacheldrahtrollen, ein großes Warnschild - „Achtung, dies ist kein Westberliner Sender“ - , dazu die Empfehlung, man möge NWDR und Rias hören.

Von 1949, dem Jahr der Währungsreform, stammt ein Foto vom Wilmersdorfer Bundesplatz, der damals noch Kaiserplatz hieß und Standort einer Wechselstube war. © Picture Alliance/akg-Images/Foto 2023 und Bildmontage Alexander Kupsch

Offensichtlich mischen sich auf dieser Bildmontage zwei Zeitebenen: Gegenwart und Vergangenheit, der Alltag von heute und der von gestern. Genaugenommen der von 1952, als um das Haus des Rundfunks der Kalte Krieg tobte. Die für Charlottenburg zuständige britische Besatzungsmacht wollte es nicht länger hinnehmen, dass mitten in ihrem Sektor der ostgesteuerte Berliner Rundfunk als sowjetische Enklave seine Propaganda funkte. So wurde der Zugang zum Gebäude kurzerhand gesperrt, und der Sender verschwand in die Nalepastraße.

Kalter Krieg in der Masurenallee

Wer sich diese und 74 weitere Fotomontagen aus Gestern und Heute ansehen möchte, kann dies im Internet tun oder besser noch auf dem Dorothea-Schlegel-Platz am Bahnhof Friedrichstraße. Sie gehören zu der überaus gelungenen Open-air-Ausstellung „Gründungsgeschichten“ der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), die damit das Jahr 1949 und sein zeitliches Umfeld, die damalige Gründung von Bundesrepublik und DDR und den Beginn der deutschen Teilung vor 75 Jahren in Erinnerung ruft.

Die Bildmontagen stammen von dem Berliner Fotografen Alexander Kupsch, der ähnlich gestaltete Serien schon wiederholt in der Stadt gezeigt hat, zuletzt 2021 bei einer ebenfalls von der bpb organisierten Schau von Mauerbildern auf der Potsdamer Platz. Ausgangspunkt seiner Montagen ist eine historische Aufnahme. Vom nicht immer einfach zu findenden Standpunkt ihres Fotografen macht Kupsch dann eine aktuelle Aufnahme und verschränkt sie mit Computerhilfe ineinander.

Doppelte Bildebene: Heute und das Jahr 1952, als um das Haus des Rundfunks der Kalte Krieg tobte. © Picture Alliance/Kg-Images, Horst Maack/Foto 2023 und Bildmontage Alexander Kupsch

75 Orte in Deutschland hat er für die Ausstellung besucht, Metropolen wie Berlin, Hamburg oder München, aber auch Orte in der Provinz wie Küstrin-Kietz in Brandenburg oder Braunsbedra in Sachsen-Anhalt. „Geschichte nahbar machen, ohne dabei unbedingt große Heldensagen zu erzählen“, sei sein Anliegen, sagt Kupsch, der bei seiner Zeitreise von der Historikerin Elke Kimmel mit Texten unterstützt wird. Viele Montagen, gerade die aus unbekannteren Regionen der Republik, erschließen sich dem Betrachter ohne Wissen um den historischen Hintergrund nicht automatisch.

Auswanderer an der Columbuskaje

Wer weiß schon noch, dass über die Columbuskaje in Bremerhaven 1950 viele jüdische KZ-Überlebende in die USA auswanderten, darunter ein gewisser Johan Bolé, dessen im KZ getragene Mütze nun neben der Bildcollage, dem historischen und dem aktuellen Foto nebst dem erklärenden Text auf einer Ausstellungsstele abgebildet ist. Übers Internet findet man sogar noch alte Wochenschauberichte über die Auswanderung und auch alte DDR-Hetzberichte, die darin nichts als eine neue Form der Sklaverei sahen.

Die Ausstellung „Gründungsgeschichten“, eine Ausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung. Bildmontagen: Volker Kupsch, Texte: Elke Kimmel. Dorothea-Schlegel-Platz am Bahnhof Friedrichstraße, bis 9. Juni sowie vom 24. Oktober bis 10. November. Weitere Stationen sind Bonn, Görlitz und Leipzig. Im Internet findet man das Projekt unter bpb.de/75gruendungsgeschichten.

Berlin taucht in diesen „Gründungsgeschichten“ neunmal auf, so mit einem Rosinenbomber, der über stillgelegte und fast zugewucherte Anlagen der Flugsicherung hinwegdonnert. Aus dem Jahr 1949, dem der Währungsreform, stammt ein Foto vom Wilmersdorfer Bundesplatz, der damals noch Kaiserplatz hieß: Im Vordergrund eine Menschengruppe, die vor einem als Wechselstube genutzten Lokal wartet, im Hintergrund das heute dort untergekommene mexikanische Restaurant „Alcatraz“.

Auf seiner Website empfiehlt es „eine große Auswahl an Cocktails, ausgesuchten Weinen und alten Rumsorten“. Vor 75 Jahren genügte ein großes Schild vor dem Eingang: „Berliner Kindl“.