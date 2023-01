Am Anfang des Endes Zeit als politische Kategorie:

Zeit war immer ein Mittel, das eigene Leben einzuteilen, in die Stunden der Alltags, die Tage der Arbeit, die Monate, Jahre, den Tod. Im Zeitalter des Klimawandels und der damit drohenden Klimakatastrophe wird die Zeit ein Mittel, die ganze Spezies zu vermessen - wie weit reicht die Menschheit zurück, im Vergleich zum Alter der Erde, wie lange wird sie noch dauern, im Angesicht möglicher Massenauslöschung?

Von einer eher privaten Kategorie, auch wenn sie Gegenstand sozialer Kämpfe war wie der Länge der Arbeitszeit, wandelt sich die Zeit zu einer politischen Kategorie, die über die Reflexions- und Legislaturperioden der Gegenwart und der Demokratie hinausreicht: Was bedeutet es, dass der Mensch eine neue Erdepoche eingeleitet hat, das Anthropozän? Was bedeutet es, dass die Erde viele Milliarden von Jahren ohne Menschen existiert hat und viele Milliarden von Jahren ohne Menschen existieren wird? Was sind die Konsequenzen für die Gegenwart?

Mit ihrem Namen markieren sie die Politisierung der Zeit

Die Aktivisten der „Letzten Generation“ tragen diese endzeitliche Dimension schon im Namen, sie machen damit die Politisierung und auch Instrumentalisierung der Zeit deutlich – und ziehen aus der möglichen Auslöschung der Menschheit die Konsequenz, hier und heute radikal zu handeln. Ihre Proteste sind Zeitproteste in der Gegenwart, weil sie den Alltag unterbrechen, der für viele Menschen darin besteht, so schnell wie möglich mit dem Auto von A nach B zu kommen.

Andere Denkströmungen wie der „Longtermismus“ ziehen aus den Gefahren der nahen Zukunft die Konsequenz, weit über die Gegenwart hinauszudenken und den maximalen Nutzen für das Überleben der Spezies recht emotionsfrei zu kalkulieren – „so seltsam es klingt“, schreibt der Lieblingsphilosoph der Langzeitdenker William MacAskill, „wir sind die Vorzeitlichen. Wir leben am Beginn der Geschichte, in der entferntesten Vergangenheit“.

99,5 Prozent ihrer Zeit hat die Spezies Mensch, laut dem Lieblingsphilosoph der Langzeitdenker William MacAskill, noch vor sich.

Für eine Ferne Zukunft, heute das Möglichste tun

Seine Rechnung: Selbst wenn 90 Prozent der Menschheit aussterben würden und die Spezies so lange überlebt, wie im Schnitt alle Säugetiere in der Erdgeschichte, eine Million Jahre, hat unsere Spezies noch 99,5 Prozent ihrer Zeit vor sich. Seine Konsequenz ist kalt und kalkulierend: Wir müssen heute das Möglichste, um Überüberüberübermorgen das Beste zu bewirken. Utilitarismus im Zeichen von Klimawandel und Künstlicher Intelligenz, für MacAskill eine weit größere Bedrohung der Menschheit als die Erderwärmung.

MacAskills Buch „What We Owe The Future” wurde vergangenes Jahr kontrovers aufgenommen – es ist in vielem mit dem Tech-Milieu und dem Denken von Silicon Valley verbunden und dem Gedanken, dass menschliches Leben von Ingenieuren am besten gerettet werden kann.

Die Frühgeschichte soll Antworten auf die Zukunft geben

Ein radikaler Blick nach vorne – wo andere Bücher die genau andere Richtung suchen und in der Frühgeschichte der Menschheit oder der Entstehung der Welt nach Antworten für die Gegenwart suchen. Sie suchen in der Frühgeschichte der Menschheit Antworten für die Gegenwart

Das ist der Ansatz etwa von Helen Gordon in „Notes from Deep Time“, ihrer faszinierenden Reise in die tiefe Vergangenheit und damit die mögliche Zukunft der Erde. Angesichts der geologischen Zeit, der Schichtungen von Gestein, Sediment, Zeit, eröffnen sich, fast meditativ, andere Perspektiven auf unsere Handlungsmöglichkeiten heute – ein anarchisches Denken, Zeitanarchismus, der auch das Buch „Anfänge“ von David Graeber und David Wengrow prägt, das vergangenes Jahr Furore machte.

Bei Graeber und Wengrow ist es die Archäologie unserer frühesten Zivilisationen, die zeigt, wie sehr wir uns über die tiefe Vergangenheit der Spezies täuschen – und auf welchen Fehlannahmen damit unsere politische Gegenwart gebaut ist. Auch hier wird Zeit zum Politikum, weit über heutige politische Debatten hinaus.

So unterschiedlich sie sind, eines haben diese Bücher gemeinsam: In einem elementaren Sinn funktionieren sie wie eine Gehirnmassage und wecken eingeschlafene Synapsen; im konkreten Sinn rütteln sie eine lethargische Gegenwart auf und ändern den Blick auf die politische Praxis.

