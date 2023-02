Armani Beauty in der schicksten Location Zwischen Grundwasser und Khmer-Skulpturen

„Was für ein Party-Auftakt! Zweieinhalb Minuten steht die kleine Gruppe in einem stockfinsteren Raum und lauscht der Musik von John Cage.

Die nette Führerin mit den japanischen Wurzeln hatte befürchtet, der Lärm, der oben noch eintreffenden Gäste könne stören, aber der dringt nicht wirklich in die Kellerräume durch.

Dass es sich hier um einen ehemaligen Telekommunikationsbunker aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, tut der staunenden Stimmung keinen Abbruch.

Giorgio Armani ist Kinofan

Weiter geht es vorbei an alten kambodschanischen Khmer-Skulpturen, an moderner indischer Kunst und chinesischen Steinbänken aus der Kaiserzeit. Jenseits der raumhohen Glasscheibe schimmert Grundwasser, das zum Heizen der Collection Feuerle benutzt wird. „It’s so Armani“, seufzt hingerissen die nette Zirkusartistin mit dem aparten Nasenring.

Giorgio Armani, das weiß Mitgastgeberin Kerstin Schneider, die Chefredakteurin von Harper’s Bazaar, liebt das Kino. Auch wenn er selbst nicht anwesend sein kann, hätte ihm die fiImreife Kulisse sicher ebenso gefallen, wie den Gästen des Abends.

Im Laufe des Abends wird auch klar, dass der neue große Berlinale-Sponsor, Armani Beauty, geschäftlich zum langjährigen Unterstützer L’Oréal gehört, der sich in diesem Jahr also nur edler geschminkt hat. Sowieso unterstützt die italienische Marke schon länger das Festival in Venedig.

So mysteriöse Orte wie Berlin haben andere Festivalstädte nicht unbedingt. Hinter einem Vorhang ist eine festliche lange Tafel zwischen Kunstobjekten gedeckt. Und unter den Cocktail-Gästen am Halleschen Ufer taucht neben den Schauspielern Daniel Donskoy, Nikeata Thompson und Florence Kasumba auch der Hausherr Désiré Feuerle auf.

