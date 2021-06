In Mahlsdorf, Bezirk Marzahn-Hellersdorf, hat es einen größeren Corona-Ausbruch an der Best-Sabel-Grundschule gegeben. Das teilte Bezirksstadtrat Gordon Lemm (SPD) am Donnerstagabend via Facebook mit.

Mehrere Kinder und zwei Lehrkräfte seien positiv getestet worden. "Laut Labor deuten erste Untersuchungen auf die neue Delta-Variante hin" schrieb Lemm. Die genaue Bestimmung der Virus-Sequenz dauere noch bis nächste Woche. Die Eltern seien informiert.

Ende vergangener Woche sei das Virus bei einem Kind per Schnelltest festgestellt und durch einen PCR-Test bestätigt worden, schreibt Lemm. Insgesamt seien an der Schule aktuell zwei Lehrkräfte und 13 Schülerinnen und Schüler betroffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe es keine Hygienemängel an der betroffenen Schule gegeben, schreibt der Schulstadtrat. "Ich hoffe, dass es sich bei dem jetzigen Ausbruch nur um einen Einzelfall handelt und die Corona-Zahlen weiter sinken", teilte Lemm mit.

Der Ausbruch spiegle nicht die Corona-Situation im Bezirk wieder. Diese Woche seien "lediglich zwei Schülerinnen und Schüler" und keine Lehrkräfte positiv getestet worden.

So bereitet sich Berlin auf den Schulstart im August vor

In Berlin haben am Donnerstag die Sommerferien begonnen - jedoch wird schon jetzt für den Schulbeginn Anfang August geplant. Weil die Fallzahlen der ansteckenderen und gefährlicheren Delta-Variante des Coronavirus größer werden und Kinder weiter überwiegend ungeimpft gegen die Erkrankung an Covid-19 sind, fordern Politiker und Virologen eine gute Vorbereitung des Schulanfangs nach den Sommerferien.

Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU Berlin rechnet ab Herbst mit neuen Infektionswellen und warnt davor, in Schulen auf Tests, Masken und Abstand zu verzichten. Mit einer solchen Herbstwelle sei eventuell schon ab September zu rechnen, wenn die Aktivitäten wieder auf Vor-Corona-Niveau ansteigen.

In Berlin entfällt die Maskenpflicht zwar in der Ferienbetreuung und in der Sommerschule – nach den Ferien ist sie aber wieder vorgesehen: Wenn die Schulen am 9. August in den vollständigen Präsenzunterricht gehen, müssen Schüler in den ersten zwei Schulwochen in geschlossenen Räumen Masken tragen.

Auch die Testpflicht bleibt nach den Ferien bestehen: Pädagogen müssen sich in den Präsenztagen vor Schulbeginn zweimal testen lassen, Schüler müssen sich in ihrer ersten Schulwoche dreimal, danach zweimal pro Woche testen. (Tsp)