17-Jährige musste ins Krankenhaus Autofahrer fährt Mädchen auf Gehweg am Berliner Zoo an

Ein 20-Jähriger ist am Sonntagabend am Berliner Bahnhof Zoologischer Garten mit seinem Wagen auf den Gehweg geraten. Nach Informationen der Polizei am Montag kam er dort ins Schleudern. Der junge Fahrer krachte erst gegen eine Infotafel und fuhr anschließend eine 17-Jährige an. Die Teenagerin stürzte auf die Motorhaube des Renaults und fiel anschließend auf den Boden.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten die Verletzte ins Krankenhaus. Wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel inzwischen mitteilte, konnte das Mädchen am Dienstag, dem 26. März, wieder entlassen werden. Sowohl der Beifahrer als auch der Fahrer wurden leicht verletzt, wie eine Sprecherin des Lagenzentrums der Polizei am Montagmorgen sagte. Sie mussten allerdings nicht ins Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann vor dem Unfall einen Schwächeanfall erlitten und dabei die Kontrolle über sein Auto verloren. Das stellte sich mittlerweile als nicht zutreffend heraus. Der Renault des jungen Mannes wurde von der Polizei direkt beschlagnahmt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet. (mit dpa)

In einer vorherigen Version des Textes hieß es, dass der Fahrer „nach dpa-Informationen aus gesundheitlichen Gründen mit seinem Wagen auf den Gehweg geraten“ sei. Der Verdacht eines Schwächeanfalles hat sich laut eines Polizeisprechers nicht bestätigt. Wir haben die Passage korrigiert.