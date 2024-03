Direktor von Zoo und Tierpark in Berlin „24,50 Euro Eintritt: Muss das sein, Herr Knieriem?“

Herr Knieriem, der Eintritt für den Zoo wird zum 1. April deutlich teurer. Statt 19,50 Euro zahlt ein Erwachsener an der Kasse 24,50 Euro. Ähnlich sieht es im Tierpark aus. Höhere Preise für eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Berlinerinnen und Berliner: Muss das sein?

Grundsätzlich versuchen wir, nicht nur höhere Preise zu nehmen, sondern auch etwas niedrigere. Wer online im Voraus Tickets kauft, zahlt in der Regel weniger, das hängt von der Menge der schon verkauften Tickets ab. Der Preis an der Kasse ist dagegen immer gleich. Wir führen eine Flexibilisierung ein.

Wie die Deutsche Bahn und Airlines seit Jahrzehnten.

Ja, denn eigentlich ist es unfair, wenn wir 365 Tage im Jahr immer den gleichen Preis nehmen. Also an einem Wochenende mit schönem Wetter genauso wie an einem Tag mit Regen. Wir haben dieses Modell als einzige Möglichkeit gesehen, dass man auch an etwas günstigere Preise kommt.

Aber im Mittel werden Tickets teurer?

Als großer Zoo haben wir hohe Kosten für Energie, Brandschutz, die Instandhaltung der Gebäude. Wir haben neue Pumpen angeschafft und LED-Lampen, um den Stromverbrauch zu senken. Wir haben riesige Liegenschaften und einen immer größer werdenden Bürokratieaufwand. Das sind alles Dinge, die ein normaler Zoobesucher gar nicht erfassen kann.

Wir denken zuerst ans Tierfutter.

Auch da haben sich die Preise massiv verändert. Wir brauchen viel frisches Gras oder Heu, das Gehalt der 600 Mitarbeiter ist gestiegen, das haben wir angeglichen an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes. Zu Recht. Wir wollen ja letztlich unseren Tieren Qualität geben.

Die Königspinguine im Zoo: Ihr Futter beschafft der Zoo nicht einfach an der nächsten Fischtheke. © Tagesspiegel/Nassim Rad/Nassim Rad

Durch die dynamischen Ticketpreise ist es nicht mehr nachvollziehbar, um wie viel Prozent die Preise steigen. Wie sieht Ihre interne Kalkulation aus?

Das hängt davon ab, wie die Angebote genutzt werden. Wir haben natürlich eine Zielvorstellung.

Wie sieht die aus?

Grundsätzlich ist eigentlich immer das Ziel, die Kosten zu decken. Zwei Drittel unserer Kunden im Zoologischen Garten sind Touristen, die dann hoffentlich an der Kasse einen höheren Preis bezahlen und damit die etwas günstigen Preise refinanzieren, die wir für die Berliner lassen, die dann im Vorfeld schon mal sagen: In zwei, drei Wochen lass uns doch in den Zoo gehen. Und die Touristen kommen ja auch in den Sommermonaten, wenn die Berliner eher weg sind. An einem Montag oder Dienstag kommt man übrigens deutlich günstiger in Zoo oder Tierpark als an Sonntagen.

Andreas Knieriem, hier beim Interview mit dem Tagesspiegel, ist am 1. April zehn Jahre lang Direktor von Zoo, Tierpark und Aquarium Berlin. © Tagesspiegel/Nassim Rad/Nassim Rad

Lohnt sich ihre Jahreskarte noch für Berliner?

Wir haben inzwischen 100.000 Jahreskarten ausgegeben. Die ist nach wie vor sehr, sehr billig im Vergleich zu anderen Zoos. Das sieht man besonders im Tierpark. Da kommen viele mindestens einmal im Monat. Und es gibt eine günstige Familienkarte, wobei das heute wirklich eine andere Diskussion ist als vor 20 Jahren.

Wie meinen Sie das?

Da gibt es viele Diskussionen an den Kassen um die Frage: Was ist eine Familie? Manche Gäste behaupten spontan: Wir sind jetzt eine Familie, zwei Frauen, zwei Männer, eins bis drei Kinder. Wir dürfen die Verwandtschaftsverhältnisse schon datenschutzrechtlich nicht überprüfen, ahnen aber, dass es da viele Mitnahmeeffekte gibt. Auch die Familienkarte wird etwas teurer. Aber wir gehören mit unseren Preisen immer noch zu den günstigen Zoos, auch innerhalb von Europa.

Ihr früherer Zoo im teuren München ist günstiger.

Aber wie lange noch? Dort kann der Masterplan für den Zoo nicht wie erhofft entwickelt werden. Das sieht in Berlin anders aus. München hat aber jetzt gar nicht so viel günstigere Preise. Oder wenn Sie das mit Leipzig vergleichen, das ist auch ein großer Zoo. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist, immer über Preise zu reden.

Der ist Besuchern nun einmal wichtig.

Ja, aber nehmen wir mal nur den Tierpark. Der ist, mit seinen 160 Hektar Fläche, mit großem Abstand der größte innerstädtische Zoo Europas, wenn nicht sogar der Welt, mit rund 200 Gebäuden. Das kriegt man nicht so gut mit, wenn man dort läuft, allein 25 Kilometer Wege für die Besucher. Unser Wirtschaftshof ist so groß wie der ganze Zoo von Frankfurt am Main. Das alles muss gepflegt und instandgehalten werden. Und das Wichtigste ist: Wir sind gemeinnützig. Das heißt, was am Ende überbleibt vom Geld, ist wichtig für das Reinvestieren, damit wir diesen Zoo tatsächlich weiter modernisieren.

Ist es nicht so, dass Touristen länger im Voraus wissen, dass sie nach Berlin kommen, und so günstiger buchen als Einheimische, die eher spontan nach Wetterlage entscheiden und dann mehr zahlen?

Das Letzte, was wir wollen, ist: die Berliner benachteiligen. Wir erleben es eher so: Die Touristen sind schon in der City West unterwegs, dann ist das Wetter plötzlich schön und sie gehen noch in den Zoo. Unsere Erfahrung ist eigentlich, dass die Berliner eher die sind, die vorweg planen.

Zur Person Andreas Knieriem, 1965 geboren im US-Bundesstaat Georgia, ist ein Veterinärmediziner. Seine Doktorarbeit verfasste er über Todesursachen von Delphinen. Er arbeitete in den Zoos in Duisburg, Hannover und war Chef im Münchener Tierpark Hellabrunn. Vor genau zehn Jahren, am 1. April 2014, trat Knieriem in Berlin die Nachfolge des in der Stadt umstrittenen Direktors Bernhard Blaszkiewitz an. Knieriem ist verheiratet, hat eine Tochter und wohnt in einer Wohnung auf dem Zoo-Gelände. Der Zoo (eröffnet 1844, 3,6 Millionen Besucher, knapp 20.000 Tiere) und Tierpark (eröffnet 1955, 1,6 Millionen Besucher, gut 8000 Tiere) zählen zu den größten Touristenattraktionen Berlins. Sie beschäftigen rund 500 Mitarbeiter. Beide Einrichtungen, so wie das Aquarium, sind in einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft verwaltet.

Werten Sie ihre Buchungsdaten systematisch aus?

Wir haben das mal untersucht. Die Saison läuft ja unterschiedlich. Wir haben mal Italiener hier, dann kommen die Schweden. Es ist nicht so, dass es immer bunt gemischt ist.

Vor zehn Jahren, bei ihrem Dienstantritt 2014, hatten Sie gesagt: West-Berliner gehen in den Zoo, Ost-Berliner in den Tierpark. Doch „in einigen Jahren werden alle Berliner den Tierpark lieben. Und dann kommt er aus den roten Zahlen raus Das schaffen wir!” Da waren Sie etwas zu optimistisch, oder?

Wir hatten tatsächlich 2014 noch einen Verlust, auch wegen der Dinge, die uns da hinterlassen worden sind. Seitdem haben wir dort einen Gewinn, jedes Jahr.

Da ist der Betriebskostenzuschuss des Landes aber schon einkalkuliert.

Ja, natürlich, sonst müssten wir im Tierpark ganz andere Eintrittspreise nehmen. Ein so riesiger Park mit den Aufwendungen ist für den Preis sonst auch nicht zu machen. Und das ist auch das Bekenntnis aus der Berliner Politik, das wird nicht hinterfragt. Wir bekommen ja diesen Zuschuss, ungefähr 5,7 Millionen Euro, dazu gibt es noch einen Ausgleich für die sehr hohen Straßenreinigungsgebühren und das Schloss Friedrichsfelde. Operativ erwirtschaften wir aber einen immer höheren Anteil der Kosten selbst, über die Einnahmen an der Kasse und die anderen Erträge, etwa über die Gastronomie.

Der Tierpark mit dem Schloss Friedrichsfelde ist mit 160 Hektar fast fünfmal so groß wie der Zoo (33 Hektar) im Westen Berlins. © Thilo Rückeis, TSP

Der Tierpark ist der Fläche nach fünfmal größer als der Zoo. Vielleicht sollte man da ein paar Hektar abgeben.

Das ist ja nicht unsere Fläche, die gehört der Berliner Immobilien GmbH, also dem Land Berlin. Wir haben lediglich einen Erbpachtvertrag. Und da steht sehr eindeutig drin: das ist Zoofläche. Aber davon abgesehen: Wir haben nicht allzu viele Flächen, die wir abgeben wollten und würden. Wir sind stolz darauf, dass Berlin den innerstädtisch größten Zoo der Welt hat. Ich bin leidenschaftlicher Kämpfer auch für den Tierpark. Ich liebe es, dass Sie da irgendwo sitzen und die Blätter von den Pappeln hören können, mitten in der Innenstadt.

Extra: Das Video zum Gespräch Der Tagesspiegel filmte Teile des Gesprächs mit Andreas Knieriem. © Tagesspiegel/Nassim Rad/Nassim Rad Nach Interview im Verwaltungsgebäude nahm sich Andreas Knieriem noch Zeit für einen Spaziergang durch den Zoo. Im Gehen beantwortete er weitere Fragen von Kevin P. Hoffmann, dem Verantwortlichen Redakteur Berliner Wirtschaft beim Tagesspiegel. Das Gespräch hat Video-Journalistin Alix Faßmann gefilmt, um mehr von dem Zoodirektor und der Atmosphäre dieses besonderen Ortes zu zeigen. Und ein paar Tiere natürlich. Hier sehen Sie das Video.

Schon vor Jahren gab es die Diskussion, dort Wohnraum zu schaffen. Auf welche Flächen könnte der Tierpark denn tatsächlich verzichten?

Bestenfalls kleinere Flächen von ein bis zwei Hektar irgendwo am Rand. Flächen, wo ich ungern Giraffen pflegen würde, die dann mit den Hälsen über der Straße stehen. Es müsste aber auch einen Mehrwert für den Tierpark geben. Weitere Gehege, Verbesserungen, Instandhaltungsmaßnahmen, was auch immer. Da ist aber derzeit nichts in Planung.

Zoo und Tierpark haben bis 2030 einen Investitionsbedarf von rund 100 Millionen Euro. Verändert sich diese Summe jedes Jahr nach oben?

Bauen wird immer teurer und wir müssen schauen, wie man das wieder gegenfinanziert. Wir sind in der Lage, unsere Ansprüche etwas zu reduzieren oder auch mit unseren Architekten neue Lösungen zu bearbeiten. Aber Bauen für Tiere bleibt komplex, diese Gebäude sind immer Unikate.

Ein Roter Panda gähnt im Juli 2023 bei der Eröffnung des 60.000 Quadratmeter großen Himalaya-Gebirges im Tierpark. © picture alliance/dpa/Paul Zinken

Haben Sie ein Beispiel?

Das Himalaya-Gebirge im Tierpark haben wir für unter fünf Millionen Euro komplett neu erschaffen. Das ist wirklich günstig für das, was wir dort an Hektar alles umgebaut haben. Hier im Zoo versuchen wir auch zu sparen. Wir haben wieder drei Braunbären, das alte Gehege haben wir mit relativ wenig Geld neu gemacht.

Das Thema Eisbären im Zoo hat sich also erledigt?

Das ganz bestimmt nicht. Aber wenn wir etwas machen, dann machen wir es deutlich besser als in der Vergangenheit. Wir wollen die Haltungsbedingungen eher übererfüllen. Und da sind wir schon wieder beim Geld. Und den Eintrittspreisen. Die haben vor allem eine psychologische Komponente. Der entscheidende Punkt ist, ob unsere Besucher, wenn sie wieder nach Hause gehen, sagen: Das war ein toller Tag, das war es uns wert.

Viele Besucher kommen wegen bestimmter Tiere in den Zoo. Was sind denn die Lockvögel? Welche Tiere ziehen die meisten Besucher an?

Es gibt so 17 bis 20 Tierarten, vom Erdmännchen bis zum Elefanten, die locken 80 Prozent der Menschen. Die großen Pandas sind ein Magnet. Auch eine tolle Löwenanlage fasziniert die Menschen. Aber ein Zoo ist ein Gesamtbild, ist dem Erhalt der Artenvielfalt verpflichtet, deshalb betreiben wir auch Europas größtes Vogelhaus. Ich freue mich, dass viele Menschen dort reingehen, auch wenn sie nicht deshalb gekommen sind.

Star und besondere Feinschmeckerin im Zoo: Pandabär-Weibchen Meng Meng. © Tagesspiegel/Nassim Rad/Nassim Rad

Die Volksrepublik China verlangt angeblich eine Million Dollar Miete pro Jahr für Ihre Pandas. Zugleich sagt man, dass Zoos mit Pandas bis zu 30 Prozent mehr Besucher zählen. Geht diese Rechnung in Berlin auf?

Wir zahlen keine Miete. Auch wenn es in den Medien so dargestellt wurde. Wir haben einen Vertrag, der genau vorsieht, dass beispielsweise 70 Prozent dieser Kosten für Naturschutz verwendet werden. Die Chinesen haben die gleichen Probleme wie wir: Fragmentierung der Lebensräume, Etablierung von mehr Arten in den Schutzgebieten der Pandas.

Und das restliche Geld?

So um 20 Prozent geht nach Chengdu in die Forschung und nur zehn Prozent sind Verwaltungskosten. Davon werden auch Fachtagungen finanziert. Ich fand das immer ein bisschen despektierlich, das einfach als Miete zu bezeichnen. Wir würden es genauso machen, wenn wir eine hoch bedrohte und beliebte Tierart von Deutschland nach China geben würden.

Panda-Diplomatie: Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Chinas Präsident Xi Jinping eröffneten im September 2017 das Panda-Gehege im Zoo. © REUTERS/AXEL SCHMIDT

Sie würden den Panda also nicht hergeben wollen.

Nein. Der Große Panda ist wie kaum eine andere Tierart Flaggschiff für die bedrohte Tierwelt. Sonst hätte auch der WWF sie nicht auf dem Logo. Für uns ist es aber wichtig, dass wir Faszination und vor allen Dingen diese Empathie schaffen. Und auch bei mir ist es so: Ich fange innerlich an, ein bisschen zu quietschen, wenn man die Kleinen sieht. Für uns ist es auch eine Renommee-Frage, und die Kosten kann sich doch nur ein Zoo leisten, der sehr viele Besucher hat. Wir hatten im letzten Jahr über 3,5 Millionen allein im Zoo.

Hätten wir nur eine Panda-Anlage und all das andere wäre auf dem Stand wie vor 20 Jahren, würde es uns auch nicht viel helfen. Andreas Knieriem über die Frage, ob sich die Pandas für den Zoo rechnen

Aber wenn man diese emotionale Komponente mal ausblendet. Ist die Panda-Haltung rein betriebswirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte?

Also ich hoffe das. Hätten wir nur eine Panda-Anlage und all das andere wäre auf dem Stand wie vor 20 Jahren, würde es uns auch nicht viel helfen. Wir haben die Panda-Anlage übrigens selbst bezahlt, nicht der Steuerzahler. Das geht nur, weil wir jedes Jahr einen kleinen Gewinn machen. Der verschafft uns Spielräume. Und wenn ich lese, dass den Krankenhäusern 400 Millionen Euro fehlen, denke ich, auch wir sind ein Krankenhaus hier: Wir haben Leistungen, die bezahlt werden müssen. Und alle unsere Tiere sind Privatpatienten!

Bevorzugt behandelt, also. Darf denn jeder Privatpatient bei Ihnen so alt werden, wie die Medizin erlaubt? Oder stellen Sie sich die gleichen Fragen wie ein privater Hunde- oder Katzenbesitzer beim Gang zum Tierarzt?

Nein, gar nicht. Wir halten hier Medikamente vor, die kosten manchmal Tausende Euro, damit wir eine gute Prophylaxe haben. Wir haben hier teure Geräte. Für die Pandas haben wir eine ganze Klinik eingebaut, in der Hoffnung, dass wir die nie brauchen. Nur für den Notfall. Und kommt es zum Tode, soll jedes Tier bei uns auch in die Pathologie, auch wenn es Geld kostet. Aber wir geben jetzt auch kein Geld im Übermaß aus. Als Aktiengesellschaft dürfen wir das gar nicht, das können Sie ja alles im Geschäftsbericht nachlesen, ein wirklich dicker Schinken übrigens (171 Seiten zum Download hier).

Darin liest man auch, dass Spenden und Nachlässe eine große Rolle für den Zoo spielen. Warum?

Als gemeinnützige Aktiengesellschaft sind wir von der Erbschaftssteuer befreit. Bei uns weiß man: Mit dem Geld tut man was für die Tiere, aber auch für den Menschen. Das hat viel Tradition. Jedes Jahr kommen etwa sieben Millionen Euro zusammen, nur beim Zoo. Das sind vor allem Immobilien, die wir bekommen. Die verkaufen wir meistens.

Andreas Knieriem beim Giraffenhaus. Der Zoo-Chef und seine Ehefrau leben, wie andere Mitarbeiter auch, in einer Wohnung auf dem Gelände. © Tagesspiegel/Nassim Rad/Nassim Rad

Am 1. April sind es genau zehn Jahre, die Sie als Zoodirektor in Berlin amtieren. Hätten Sie Lust, nochmal woanders einen Zoo oder einen Tierpark zu übernehmen?

Meine Frau ist Berlinerin und unsere Hündin ist Berlinerin. Ich würde sagen, das hier sind für mich die schönsten Zoos der Welt, die es zu entwickeln gibt. Ich sage aber auch ganz offen: Berlin ist ein Ort nach dem Motto: Lieber Herrgott, gib mir mein täglich Ärger. Ich werde jetzt 59. Ich bekomme genauso die Einschläge mit wie jeder andere, der in das Alter kommt. Auf der anderen Seite fühle ich mich dynamisch genug, für diesen Betrieb noch vieles zu leisten.

Was denn zum Beispiel?

Ich muss schauen, dass ich eine tolle Mannschaft habe, die mit mir das gleiche Ziel verfolgt. Das hat echt lange gedauert, aber wir sind mittlerweile eine sehr professionelle Mannschaft. Wir sind wieder unter den fünf großen Zoobetrieben der Welt verankert. Wir haben über 5,5 Millionen Besucher in Zoo, Aquarium und Tierpark gehabt letztes Jahr und ich würde das ganz gerne noch ein bisschen ausbauen.