17,9 Grad in Tempelhof Silvester 2022 in Berlin war so warm wie noch nie

Nach vorläufigen Messwerten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es in Berlin an diesem Silvestertag so warm wie noch nie gewesen. An den Messstellen in den Ortsteilen Marzahn, Tempelhof und Buch wurden am Samstag Temperaturen zwischen 17,5 und 17,9 Grad Celsius gemessen, wie der DWD am Abend mitteilte.

Wie aus den Tagesverläufen bei „Kachelmannwetter“ hervorgeht, wurde der Höchstwert um 14.30 und noch einmal um 14.50 Uhr an der Station in Tempelhof gemessen – mit 17.9 Grad Celsius.

Die bisherigen historischen Höchsttemperaturen für Silvester wurden an allen drei Orten bislang im vergangenen Jahr erreicht und lagen jeweils bei etwas über 14 Grad.

Auch für die Silvesternacht erwartete der DWD noch immer Tiefstwerte im zweistelligen Bereich. Zum Beginn des neuen Jahres sollten die Temperaturen in der Hauptstadtregion nicht unter 13 bis 10 Grad fallen, hieß es am Abend.

Zudem erwarteten die Meteorologen kräftigen Wind: Bis zum Sonntag, dem Neujahrstag, seien zeitweise Windböen bis 60 Stundenkilometer möglich (Stärke 7) aus Südwest möglich, vereinzelt auch Sturmböen um 65 Stundenkilometer (Stärke 8). Ab Sonntagvormittag soll der Wind abnehmen. (Tsp, dpa)

Zur Startseite