Amtsarzt aus Reinickendorf: Suche nach Kontakpersonen bei Masern schwieriger Für einen Berliner Amtsarzt waren große Masern-Ausbrüche in der Hauptstadt bisher schwieriger zu handhaben als das neue Coronavirus. Die Suche nach möglicherweise infizierten Masernpatienten sei „ungleich viel komplizierter“ gewesen, sagte Patrick Larscheid, Amtsarzt im Berliner Bezirk Reinickendorf, der Deutschen Presse-Agentur. Denn viele Menschen hätten sich nur vorübergehend in Berlin aufgehalten. „Wir hatten Sprachbarrieren, wir hatten Verständnisbarrieren. Das war aufwendig.“

Die aktuelle Situation habe in Berlin „längst noch nicht diese Dimension erreicht“. Wird eine Infektion mit dem neuen Coronavirus bekannt, machen sich Mediziner auf die Suche nach so genannten Kontaktpersonen. Je mehr Menschen sich anstecken, desto höher ist auch die Zahl möglicher weiterer Infizierter. Auch sie müssen dann unter Umständen in häusliche Quarantäne - oder bei schweren Symptomen in eine Klinik. In Berlin waren bis Donnerstagabend 13 Infektionen bekannt.

Dazu kommen inzwischen mehrere hundert Kontaktpersonen. Aus Larscheids Sicht wird die Ermittlung von Kontaktpersonen aber auch mit steigender Fallzahl von Coronavirus-Infizierten erst einmal nicht zum Problem werden: „Es ist aufwendig, aber nicht schwierig“, sagte der Mediziner. „Da ist es dann einfach so, dass ich mir sukzessive immer mehr Leute dazu hole. Das kann ich eine Weile leisten, und das ist für uns auch Tagesgeschäft.“ Berliner Ärzte seien mit einer solchen Situation unter anderem durch den großen Masernausbruch in den Jahren 2014 und 2015 vertraut. „Da sind auch zahlreiche Kontaktpersonen zu ermitteln gewesen. Und bei den Masern ist es so, dass sie im Gegensatz zu dieser Geschichte hier bedeutend ansteckender sind.“ (dpa)