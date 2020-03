Wie gehen BVG und S-Bahn mit dem Coronavirus um?

Am Freitagabend erreichte die Redaktion des Tagesspiegels ein anonymer Anruf: Ein Mann berichtete, er sei Busfahrer der BVG. Trotz der eingeführten Schutzmaßnahmen aufgrund des Coronavirus habe er in seinem Betriebshof an der Weddinger Müllerstraße erlebt, dass Busse nicht häufiger desinfiziert würden als zuvor. "Die Haltestangen werden - wenn überhaupt - alle drei Wochen desinfiziert", so der Anrufer. Die BVG reagiert gelassen auf den Vorwurf: Die Busse würden gar nicht desinfiziert. Damit würde Fahrgästen eine falsche Sicherheit suggeriert. "Desinfektion wirkt nur so lange, bis die erste Person eingestiegen ist", so BVG-Sprecherin Petra Nelken. Dennoch sei das Reinigungsintervall erhöht worden. Busse und Bahnen würden täglich oder mehrfach täglich gereinigt, auch im laufenden Betrieb. Fahrgäste seien aber dazu angehalten, vorsichtig zu sein. Haltestangen könnten zum Beispiel mit Taschentüchern umfasst werden.

BVG und S-Bahn ergreifen aber auch andere Maßnahmen: So sind die Führerhäuschen der Busse mittlerweile abgesperrt, um Fahrer keinem erhöhten Infektionsrisiko auszusetzen. Außerdem sollen Türen der S-Bahn nun automatisch öffnen, damit Fahrgäste die Taste zur Öffnung nicht mehr per Hand bedienen müssen. Allerdings klappt das noch nicht überall: Am S Anhalter Bahnhof zum Beispiel öffneten die Türen einer S-Bahn heute Morgen nur per Knopfdruck.