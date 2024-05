2,5 Millionen Euro wegen 150 Berliner Knalltüten Verschärfte Sicherheit in Freibädern lässt Steuerzahler und Besucher leiden

Schwimmbäder kosten Geld, warmes Wasser kostet viel Geld. Der Steuerzahler zahlt und ärgert sich nicht. Ist eben selbstverständlich. Ganz und gar nicht selbstverständlich ist das hier: 2,5 Millionen Euro werden die Berliner Bäderbetriebe in diesem Jahr ausgeben, um 200 Mann Sicherheitsdienst zu bezahlen, die Zäune um die Freibäder zu erhöhen, Stacheldraht um selbige zu wickeln und Videokameras auszurichten.

Und wieso? Weil im letzten Jahr 150 Jugendliche und Heranwachsende ihren Frust über dieses Land so sehr in Randale umsetzten, dass sie Hausverbot bekamen. Mehrfach wurden im Jahr 2023 Bäder von Hundertschaften der Polizei geräumt, als die Angriffe auf andere Gäste und vor allem die Bademeister überhandnahmen. Das Personal reagierte auf seine Weise: Es meldete sich gemeinschaftlich krank, das Columbiabad war eine Woche im Hochsommer deswegen dicht. Zeit fürs Personal, einen Brandbrief an den Vorstand der Bäderbetriebe zu formulieren. Der Tagesspiegel hatte berichtet: In der Regel seien es Jugendliche aus arabischen Familien, teils auch Tschetschenen, die sich aufplustern, sich von Bademeistern nichts sagen lassen und als „Mob“ auftreten.

Zwei Sicherheitskräfte passieren mit einem Schäferhund den Beckenrand eines Freibads. © imago stock&people

Das Chaos war so groß, dass der Regierende Bürgermeister vor dem Prinzenbad erschien, um nach dem Unrecht zu sehen und die Ausweispflicht zu verkünden. Offenbar erlebt Berlin in den Bädern die Fortsetzung der Silvesterkrawalle in Neukölln, nur eben in Badehose. Wieso fängt diese Heranwachsenden keiner ein oder auf? Nur ein völlig unterkühlter und verregneter Sommer könnte eine Wiederholung verhindern, ein solcher gilt angesichts des Klimawandels als ausgeschlossen.

Stacheldraht, höhere Zäune und Videokameras

Also: Stacheldraht, höhere Zäune und Videokameras. Darüber kann sich der Steuerzahler ärgern. Besucher können sich über viel mehr echauffieren: Kontrollen des Gepäcks und eine Ausweispflicht für alle ab 14 Jahren sind sicher. Möglicherweise kommen wieder aus „Sicherheitsgründen“ geschlossene Planschbecken, Sprungtürme und Rutschen hinzu. Gerade diese Attraktionen locken Familien in die Bäder, gerade dort hatten sich die Jugendlichen danebenbenommen.

Ob jeder Rentner ein Smartphone dabei hat? Viele haben es in der Vergangenheit daheim gelassen, damit es im Bad nicht geklaut wird. Tagesspiegel-Redakteur Jörn Hasselmann

Und welche (abschreckenden) Auswirkungen das neue Ticketsystem haben wird, wird sich im Sommer zeigen. In fünf Freibädern wird es dann keine Karten an der Kasse mehr geben, weil die Kasse nur noch morgens bis 10 Uhr aufhaben wird. Ob jeder Rentner ein Smartphone dabei hat? Viele haben es in der Vergangenheit daheim gelassen, damit es im Bad nicht geklaut wird.

Eine vierfarbige Ampel zur Einlassregulierung

Große Begeisterung wird auch bei den Besuchern aufkommen, die sich zu Hause ein Ticket gekauft haben und trotzdem nicht ins Bad dürfen. Dafür haben die Bäderbetriebe eine (vierfarbige) Ampel erfunden. Grün ist gut, bei Gelb wird es kritisch. Bei Orange ist der Onlineverkauf gestoppt – und bei Rot sind die Eingänge dicht. Wer bei Gelb noch wagte, eine Karte zu kaufen, geht leer aus, wenn die Ampel auf Rot gesprungen ist. Aber die Bäderbetriebe sind gnädig, die Tickets sind nicht nur zehn Prozent günstiger, sondern sieben Tage gültig. Wer Sonntagnachmittag nicht mehr reindarf, kann am Montag also wiederkommen.

Wann die Ampel umspringt, das steuert keine Künstliche Intelligenz. Sondern der Bademeister. Denn entscheidend ist nicht die absolute Zahl an Schwimmern im Bad, sondern vor allem die Zahl „relevanter“ Personen, sprich nach Zoff aussehenden Jungmännern. Also den Knalltüten, denen die überwältigende Mehrheit der Besucher das alles verdankt.