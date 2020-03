Wann und wie werden die bundesweiten Schließungen in Berlin umgesetzt?

Zunächst ist festzuhalten, dass Berlin viele Punkte aus der Vereinbarung von Bundesregierung und Ministerpräsidenten schon verwirklicht hat. Clubs und Kneipen, Kultureinrichtungen, Sportanlagen - alles dicht. Neu sind etwa die verabredete Schließung der Spielplätze (die gerade am sonnigen Sonntag stark frequentiert waren), das Verbot touristischer Übernachtungen und die Schließung zahlreicher Geschäfte - eben solcher, die nicht für die Daseinsvorsorge notwendig sind.

Da wird es berlinisch spannend: Denn über die ganze Stadt verteilt gibt es Einkaufszentren, auch Shopping-Malls genannt, die im Sinne der Vereinbarung ein Zwitterwesen sind. In ihnen gibt es Supermärkte, Apotheken, Drogerien oder Friseure, selbst Imbisse, Restaurants, Food Courts - all jene Läden und Einrichtungen also, die ausdrücklich geöffnet bleiben sollen. Aber in ihnen gibt es natürlich vor allem und in erster Linie jede Menge Läden, die man zwar braucht, aber nicht in größter Not: Klamottenläden vor allem. Schließen oder offen lassen, womöglich sogar sonntags noch zusätzlich öffnen, wie für Supermärkte geplant?

Genau das muss der Senat jetzt beraten - nicht nur intern, sondern auch mit dem Handelsverband und den Betreibern der Malls. Da geht es schon um Fragen der praktischen Umsetzung, etwa wie sich das eine vom anderen trennen ließe. Bei der Bekämpfung der Pandemie kommt es aber auch darauf an, dass es keine Orte gibt, an denen viele Menschen sich treffen. Das allerdings sind Shopping-Malls, sie haben sich zu Treffpunkten für viele, oft Jugendliche, entwickelt. In normalen Zeiten ist das vom Handel erwünscht und forciert, in der Pandemie ist es kontraproduktiv. Das spricht schon dafür, wie bereits vor der Unterredung der Regierungschefs beabsichtigt, die Zentren jedenfalls nicht länger als bis 18 Uhr geöffnet zu lassen.

Die "Vereinbarung", wie das Ergebnis des Gesprächs überschrieben ist, ist zunächst nicht mehr als eine Absichtserklärung, die erst noch von den Länderkabinetten genau in Landesrecht umgesetzt und dabei im Detail ausgestaltet werden muss. Darüber wird der Senat in seiner wöchentlichen Sitzung am Dienstagmorgen beraten. Es kann durchaus sein, dass über Nacht die notwendigen Formulierungen für eine weitere Verordnung ausgearbeitet und gleich beschlossen werden, Umsetzung: sofort, unverzüglich. So ähnlich lief es am Sonnabend, als der Senat in einer Sondersitzung die Schließung aller Clubs und Kneipen noch am selben Abend vereinbarte - und dann auch durchsetzte.

Dieses Beispiel zeigt aber auch: Der Senat muss nicht unbedingt am Dienstag eine endgültige Entscheidung treffen. Er hat sich längst von seinem wöchentlichen Rhythmus verabschiedet und ist in den Krisenmodus übergegangen. Jeden Morgen gibt es eine Telefonkonferenz. Möglicherweise wird am Dienstag noch nichts oder nur ein Teil der Maßnahmen beschlossen. Alles weitere kann immer noch am Mittwoch folgen - auch wenn die Zeit drängt.