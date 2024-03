44-Jähriger vergriff sich erneut an Kind : Verurteilung von vorbestraftem Sexualstraftäter in Berlin rechtskräftig

Nach einer Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs in einem Feriencamp soll sich der Mann Kindern nicht mehr nähern. Doch er vergreift sich erneut an einem Jungen. Nun soll er in Haft bleiben.