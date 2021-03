Neuer Coup für Brandenburg: Der Daimler-Konzern wird die nächste Generation des vollelektrischen Mercedes eSprinter auch in seinem Werk in Ludwigsfelde südlich von Berlin produzieren. Das teilte der Konzern am Dienstag mit.

Damit werde das Fahrzeugwerk in Ludwigsfelde neben Düsseldorf und Charlestown (USA) einer von weltweit drei Produktionsstätten für die E-Vans, heißt es. Produktionsstart soll 2023 sein.

Mit der Richtungsentscheidung des Konzerns sind an jedem Standort direkte Investitionen von 50 Millionen Euro verbunden. Die Belegschaft des Traditionswerkes in Ludwigsfelde, das kürzlich 30 Jahre alt wurde, wird dem Vernehmen nach um zehn Prozent aufgestockt.

Bislang arbeiten hier 2000 Menschen, die die offenen Modelle des Sprinter montieren, die etwa für Krankentransporter, Wohnmobile oder Kühlfahrzeuge verwendet werden.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte dem Tagesspiegel: "Es ist eine gute Nachricht für das gesamte Land Brandenburg. Wir haben viele Monate dafür hingearbeitet". Das Land sei auf dem Weg zu klimaneutraler Mobilität.

Der Ansiedlung, die wie bereits die Tesla-Ansiedlung Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) maßgeblich eingefädelt hat, ordnet sich ein in die ehrgeizigen Regierungsziele des von einer Kenia-Regierung aus SPD, CDU und Grünen unter Ministerpräsident Woidke geführten Bundeslandes für eine zügige industrielle Energiewende.

Brandenburg will Vorreiter für klimaneutrale Produktion, für die Verbindung von Klimaschutz und Wertschöpfung und zum führenden Bundesland der Elektromobilität in Deutschland werden.