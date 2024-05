54-Jährige an fortgeschrittener Demenz erkrankt Berliner Polizei sucht mit Bildern nach vermisster Touristin aus Bulgarien

Eine Touristin aus Bulgarien wird in Berlin seit mehr als zwei Wochen vermisst. Mit der Veröffentlichung eines Bildes der Frau bittet die Vermisstenstelle der Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Beschreibung der vermissten Frau etwa 1,55 Meter groß

groß schlanke Statur

spricht ausschließlich Türkisch oder Bulgarisch

blondgefärbtes, schulterlanges Haar

Gebiss mit auffälligen Goldkronen

Sie trug ein grünes Hemd, eine schwarze Hose und schwarze Schnürschuhe.

Die vermisste 54-Jährige heißt Sevdzhan Kyazim Ali und leidet an Demenz in fortgeschrittenem Stadium. Den Angaben zufolge war sie zu Besuch bei Verwandten und hat deren Wohnung in der Markelstraße in Berlin-Steglitz am Morgen des 8. Mai 2024 unbemerkt verlassen. Ali ist in Berlin orientierungslos, sie hat keine weiteren Anlaufstellen in der Stadt.

Die Ermittler fragen nun, wer Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben kann. Und weiter: Wer hat Sevdzhan Kyazim Ali seit dem 8. Mai 2024 gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Vermisstenstelle unter der Rufnummer (030) 4664-912444 entgegen. (Tsp)