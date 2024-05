58-Jähriger in Krankenhaus eingeliefert Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Berlin-Westend

Am Sonntagnachmittag ist es in Westend zu einem folgenreichen Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei drei Personen verletzt – eine davon so schwer, dass sie stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussste.

Den Angaben der Polizei zufolge befuhr ein 50 Jahre alter Mann gegen 16.30 Uhr mit seinem VW die Heerstraße in Richtung Preußenallee. Als der Mann an einer roten Ampel an der Kreuzung Heerstraße / Jafféstraße abbremste, kam es zum Unfall: Ein sich hinter dem Fahrzeug befindlicher 58-jähriger Ford-Fahrer fuhr dabei auf den VW.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der 58-Jährige am ganzen Körper Verletzungen erlitt, so die Polizei. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ebenfalls verletzt wurden die beiden Mitfahrer des 50-jährigen VW-Fahrers: seine Ehefrau und der Sohn. Beide lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (Tsp)