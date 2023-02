81-jähriger Juwelier überfallen Maskierte erbeuten Geld und Schmuck in Berlin

Zwei maskierte Männer haben bei einem Überfall auf einen Juwelier in Steglitz-Zehlendorf Schmuck und Geld erbeutet. Die Unbekannten stürmten am Dienstag kurz vor Ladenschluss in das Geschäft im Ortsteil Schlachtensee und bedrohten den 81 Jahre alten Inhaber mit einer Pistole, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Senior sei in ein benachbartes Geschäft geflüchtet. Die Täter erbeuten unterdessen Schmuck und Geld. Dann sollen sie in einem dunklen Auto in Richtung S-Bahnhof Schlachtensee geflüchtet sein. Ob der Wagen von einem Komplizen gesteuert worden sei, müsse noch ermittelt werden, hieß es. Der Ladeninhaber sei unverletzt geblieben. (dpa)

