Achtung, Temperatursturz in Spandau! Berlins großer Weihnachtsmarkt kehrt in die Altstadt zurück

Der Weihnachtsmarkt von Berlin-Spandau kehrt in die Altstadt zurück. „Es gibt diesmal keine Anträge für einen Weihnachtsmarkt auf der Zitadelle“, verriet jetzt Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, im Rathaus. Es deute sich eine „altbekannte Lösung“ an, so Schatz – und meinte die Rückkehr in Berlins größte Fußgängerzone. Der dortige Weihnachtsmarkt war eine zeitlang einer der größten in Deutschland und kam auf bis zu 400 Stände.