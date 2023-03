Am Adenauerplatz in Berlin Drei Erwachsene und Neugeborenes bei Verkehrsunfall verletzt

Drei Erwachsene und ein erst wenige Tage altes Baby sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren drei Autos und ein Transporter in den Unfall am Adenauerplatz verwickelt.

Der Transporter soll am Straßenrand geparkt gewesen sein. Zum genauen Unfallhergang wurde zunächst nichts Weiteres bekannt. Auch zur Identität der Beteiligten und dem Grad der Verletzungen lagen zunächst keine Angaben vor. Die Polizei teilte lediglich mit, dass der mutmaßliche Unfallverursacher sowie das Baby ins Krankenhaus gebracht worden seien.

Ein Polizeisprecher wies darauf hin, dass eine Erstmeldung der Polizei, der mutmaßliche Unfallverursacher habe sich vom Unfallort entfernt, nicht richtig sei. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Adenauerplatz wurde im Zuge der Unfallaufnahme voll gesperrt. Lediglich der Tunnel war laut Polizei für den Verkehr freigegeben. (dpa)

Zur Startseite