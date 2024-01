Ampelvorrang für die BVG Diese Berliner Bus- und Tramlinien werden jetzt schneller

Angesichts massiver Probleme der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bei Bussen und Trams im dichten Stadtverkehr, haben sich der Senat und die BVG auf mehrere Maßnahmen zur Beschleunigung des Nahverkehrs auf der Straße verständigt. Die Senatsverkehrsverwaltung will dazu an zehn Kreuzungen in der Stadt Vorrangschaltungen für die Fahrzeuge der BVG einrichten. Das geht aus einer gemeinsamen Liste von Verkehrsverwaltung und BVG hervor, die dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt.