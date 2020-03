Aus eins mach zwei: So umgeht ein Konzerthaus das Veranstaltungsverbot

Einen Tag nachdem Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt hat, zeigt sich bereits, wie weich diese Regelung ist. Das Astra-Kulturhaus in der Revaler Straße in Friedrichshain macht aus einem Konzert kurzerhand zwei, um die erlaubte Höchstgrenze zu unterschreiten. "Aufgrund der behördlichen Anordnungen" werde das Konzert des englischen Musikers Rex Orange County an Donnerstagabend "in zwei Konzerte aufgeteilt, damit die Veranstaltung unter 1000 Besuchern liegt und damit stattfinden kann", teilte der Club auf Facebook mit. Der Zeitplan ist eng getaktet: Das erste Konzert beginnt um 19 Uhr und soll um 20.30 Uhr enden, nur eine halbe Stunde später ist aber schon Einlass für den zweiten Auftritt des Künstlers, der um 22 Uhr folgt. Wer welches Konzert besuchen darf, erfahren die Karteninhaber der Mitteilung zufolge per Mail.

Die Reaktionen auf die Ankündigung bei Facebook sind gemischt. "Originell ... das muss man Euch erstmal lassen", "sehr coole Lösung" oder "kreative Lösung", heißt es vereinzelt. Es überwiegt jedoch die Kritik: "Nichts verstanden" oder "das ist unverantwortlich!", schreiben Nutzer. "Werdet ihr den ganzen Laden nach der ersten Show also desinfizieren?", fragt eine andere Nutzerin. "Was ihr da organisiert, ist beschämend." Ein Berliner Musiker schreibt, er sei selbst traurig, dass er seine Konzerte absagen müsse, aber es sei jetzt wichtiger zu verhindern, dass immer mehr Menschen erkranken. "Soll das jetzt eine Art 'Widerstand" gegen Pandemiemaßnamen darstellen?", will ein weiterer Nutzer wissen. "Offensichtlich wirkt das hier auf einige so - und die finden das auch noch toll. Wenn das mit den verantwortlichen Stellen abgestimmt ist, solltet ihr das schreiben, liebe Leute. Wenn nicht, sorgt ihr wahrscheinlich dafür, dass bald alle Veranstaltungen abgesagt werden."