Präsidentin als „Zionistin“ beschimpft Palästina-Protest an der HU Berlin – Polizei beginnt mit Räumung

Die Polizei hat am Freitagnachmittag mit der Räumung eines unangemeldeten Palästina-Protests an der Humboldt-Universität zu Berlin begonnen. Dutzende pro-palästinensische Studierende hatten auf dem Vorplatz des Hauptgebäudes der Humboldt-Universität in Berlin-Mitte versammelt.

Die Aktion steht offenbar in Anlehnung an die aktuellen Studenten-Proteste in den USA unter dem Motto „Besetzung deutscher Universitäten“. Kurz nach 12 Uhr sammelten sich die Demonstranten auf dem Innenhof am Boulevard Unter den Linden, setzten sich auf den Boden und stimmten Parolen wie „Viva, Viva Palästina“ und „Stop the Genocide“ an. Auch die strafbare Parole „From the river to the sea“ war zu hören.

Zuvor hatten verschiedene Bündnisse aus der Palästina-solidarischen Szene Berlins über ihre Kanäle zu einem „Flashmob“ aufgerufen. Darunter die „Palästina-Kampagne“ und Studentenorganistionen der großen Berliner Universitäten.

Auf dem Bürgersteig der Straße unter den Linden hatten sich am Nachmittag zahlreiche Unterstützer des Protests versammelt, die ebenfalls pro-palästinensische Sprechchöre anstimmten. Mehrere Journalisten wurden von Demonstranten teils aggressiv an ihrer Arbeit gehindert und mit Tüchern und Schirmen abgeschirmt.

Die Polizei war kurz nach Beginn des Protests bereits mit einer Hundertschaft präsent. Bereits davor waren auffällig viele Polizeiautos in der Umgebung aufgefallen, offenbar hatte auch die Staatsmacht den Aufruf zuvor in den sozialen Netzwerken verfolgt. Der Innenhof wurde kurz darauf von Beamten abgesperrt. Lediglich Studierende der Universität, die sich ausweisen können, durften das Gebäude von dieser Seite betreten.

Gleich zu Beginn stellte sich Uni-Präsidentin von Blumenthal der Konfrontation mit den Demonstranten. Dabei wurde sie immer wieder niedergebrüllt. Als von Blumenthal daraufhin ein weiteres Gesprächsangebot machte, brüllte ein männlicher Studierender ihr entgegen, sie sei eine „Zionistin“. Er forderte sie auf, von dem Amt der Präsidentin zurückzutreten.

Auf dem Bürgersteig der Straße unter den Linden zahlreiche Unterstützer des Protests versammelt, die ebenfalls pro-palästinensische Sprechchöre anstimmen. © Julius Geiler

Blumenthal rief die Studenten dazu auf, den Innenhof zu verlassen und zu einem anderen Zeitpunkt in den Diskurs zu treten: „Sie können in den akademischen Senat kommen, da können wir darüber diskutieren, was uns als Universität betrifft“, sagte sie. „Wir können eine Diskussionsveranstaltung hier an der Universität organisieren, hier bei uns im Haus. Aber das hier ist kein Dialog.“ Die Präsidentin wurde immer wieder mit Zwischenrufen am Aussprechen gehindert.

Infolgedessen machte Blumenthal den Demonstranten auch ein konkretes Gesprächsangebot für Ende Mai. Das wurde von der Gruppe jedoch nicht angenommen. Ein Student warf der Uni-Präsidentin vor, sie habe Israelis eingeladen. „Natürlich lade ich Israelis ein“, antworte Blumenthal. Es handele sich bei den Demonstranten um „keine homogene Masse“, sagte Blumenthal dem Tagesspiegel. Unter ihnen seien Studenten ihrer Uni, die gerne über ihren Schmerz sprechen würden, gleichwohl auch externe Akteure der pro-palästinensischen Szene in Berlin. (mit dpa)