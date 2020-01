Das Bauvorhaben eines Immobilienkonzerns könnte den Hermannplatz radikal verändern: Die österreichische Signa Holding will das Karstadt-Gebäude an der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln umbauen und erweitern. Geht es nach der Firma, soll dort das alte Karstadt-Gebäude aus den 20er Jahren wieder errichtet werden – für 450 Millionen Euro. Der Wirbel um das Vorhaben ist groß.

Kritik an Umbau. Der Stadtsoziologe und Ex-Staatssekretär Andrej Holm ist gegen die Karstadt-Pläne. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Gegner befürchten, es könne eine Luxus-Shoppingmeile entstehen, durch die Anwohner und Gewerbetreibende verdrängt werden. Aus dem Bezirk, der das Bauvorhaben genehmigen müsste, hatte es Widerstand gegeben. Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), hatte sich jedoch nach einem Machtwort des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) zu Gesprächen bereit gezeigt. Zuvor hatte Schmidt die Signa-Pläne durch einen Vermerk auf Eis gelegt.

Stadtsoziologe Andrej Holm sieht das Projekt kritisch

Auf einer Veranstaltung der Kreuzberger Linken am Donnerstagabend unterstützten Vertreter der Partei die Linie Schmidts. Andrej Holm, ehemaliger Staatssekretär (Linke) und Stadtsoziologe, sagte am Donnerstabend, er wünsche sich, dass der Bezirk bei seiner Linie bleibe: „Aus meiner Sicht ist das Nichtstun der Verwaltung in diesem Fall die beste Option.“ Der „Ausverkauf der Stadt“ müsse verhindert werden. Auch Gaby Gottwald, die für die Linken im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, lehnt das Bauvorhaben ab: „Wir glauben, dass dieses Großvorhaben Verdrängung beschleunigen wird.“

Vergangene Woche hatte der österreichische Konzern im Neuköllner Stadtausschuss angekündigt, neben Gewerbeflächen, Büros und Wohnungen auch „bezahlbaren Wohnraum“ in dem Gebäude errichten zu wollen. Auf Facebook hatte der Konzern vergangene Woche zunächst von „Sozialwohnungen“ gesprochen.

Konzern will 3,5 Milliarden Euro investieren

Signa hat die Karstadt-Warenhauskette im Juni 2019 erworben und will in den kommenden Jahren 3,5 Milliarden Euro in Berlin investieren. Der Konzern hatte auf Facebook von „Annahmen“ und sogar von „Falschmeldungen“ zu seinem Projekt am Hermannplatz gesprochen: „Wir planen weder eine Shopping-Mall noch ein Hotel oder Luxuswohnungen.“ Zumindest von einem Hotel war zuvor die Rede gewesen. Die Neugestaltung des Gebäudes solle „in die Nachbarschaft und zu deren Bewohner*innen passen“, hieß es jetzt.

Niloufar Tajeri von der Initiative Hermannplatz „Karstadt erhalten“ kritisiert, dass der Signa-Konzern Lobbyarbeit in Neukölln betreibe, obwohl der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg dem Vorhaben schon eine Absage erteilt habe. „Signa befindet sich in der Verkaufsphase ihrer Idee“, sagte sie. „Es gibt weder einen Bauantrag noch eine Genehmigung.“ Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) hatte sich schon im März von den Signa-Plänen begeistert gezeigt. Doch die Planungshoheit liege vorrangig beim Nachbarbezirk. Die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg müsste einen Bebauungplan genehmigen.

Anwohnerinitiative kritisiert Bürgerbeteiligung

Signa hatte zuletzt auf ein Dialogverfahren mit Anwohnern gesetzt – eine Farce, sagte Tajeri von der Anwohnerinitiative. „Bei den Sprechstunden sind drei bis vier Menschen da, und der Signa-Manager erklärt Dinge.“

Während der Neuköllner Stadtausschuss am Dienstag mit Signa sprach, veranstaltete die Anwohnerinitiative eine Gegendemonstration auf dem Hermannplatz. Nach Angaben der „Berliner Woche“ nahmen rund 150 Menschen an ihr teil. Nach eigenen Angaben hat die Initiative bisher mehr als 1400 Unterschriften gegen den Karstadt-Abriss gesammelt.