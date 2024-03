Angriff in Berlin-Halensee Frau greift BVG-Busfahrer an und beleidigt ihn rassistisch

Am Montagvormittag soll in Charlottenburg-Wilmersdorf ein 37-jähriger Busfahrer fremdenfeindlich beleidigt und attackiert worden sein. Das teilte die Berliner Polizei am Nachmittag mit.

Gegen 9.30 Uhr habe die Frau den Mann in der Buslinie M19 an der Haltestelle S-Bahnhof Halensee angeschrien. Der Busfahrer wollte sie des Busses verweisen, doch die Frau weigerte sich der Aufforderung nachzukommen. Daraufhin rief der Fahrer die Polizei und die Lage eskalierte.

Die Frau soll dem Mann zweimal gegen den Unterarm geschlagen und ihn fremdenfeindlich beleidigt haben. Anschließend ergriff sie die Flucht. Die Polizei konnte die Unbekannte nicht mehr auffinden.