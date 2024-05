Angst vor der Dinner-Party Muss ich womöglich Fisch essen?

Ernst, wählerisch, fragt: Ein ehemaliger Kollege hat eine frühere gemeinsame Kollegin und mich zum Essen nach Hause eingeladen. Dem Vernehmen nach soll er gern und hochwertig kochen. Ich bin im Essen etwas mäkelig und meide fast alles, was aus dem Wasser kommt.

Nun habe ich die Sorge, dass der Gastgeber in bester Absicht etwas servieren könnte, was bei mir auf gewissen inneren Widerstand stößt. Wie kann ich ihm freundlich signalisieren, was er mir bitte möglichst nicht anbieten möge, ohne es für ihn oder mich peinlich werden zu lassen?

Elisabeth Binder antwortet: Vorab-Informationen tragen zum Gelingen bei

Dass man Einladungen bedingungslos annehmen muss, ist ein verbreitetes Missverständnis. Auf professioneller Ebene ist das in den letzten Jahren glücklicherweise sehr geschrumpft.

Elisabeth Binder, Redakteurin © Doris Spiekermann-Klaas

Je mehr Menschen unter Allergien und Empfindlichkeiten leiden, desto häufiger fragen vor allem Gastgeber, die einen Partyservice oder ein Veranstaltungsmanagement beschäftigen, nach, ob die Gäste vegetarisch oder vegan leben, Gluten, Laktose oder sonstiges meiden müssen.

Es geht ja nicht nur um körperliche Unverträglichkeiten. Auch kulturelle Aspekte sind zu berücksichtigen, zum Beispiel beim Thema Schweinefleisch. Dass die Profis mit gutem Beispiel vorangehen, ist gut so, denn irgendwann wird sich diese schöne Sitte auch im Bereich der privaten Essenseinladungen ausbreiten.

Warum bittet der Ex-Kollege Sie beide an seinen Tisch? Er mag Sie offensichtlich und möchte den Kontakt halten. Da er gerne kocht, sieht er in der Einladung bestimmt eine Chance, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Ganz sicher will er Sie nicht mit Speisen quälen, die Sie nicht mögen oder womöglich gar nicht essen können.

Da er gerne kocht, wird er eine ganze Bandbreite von Gerichten für den Kollegen-Abend in Betracht ziehen. Also ist doch nichts dabei, ihm bei der Entscheidungsfindung zu helfen. So unterstützen Sie ihn sogar darin, dass es für alle ein schöner Abend wird, der in bester Erinnerung bleibt und den Zusammenhalt auf Dauer stärkt.

Vorfreude und Warnhinweis

Wie wäre es, wenn Sie dem Kollegen eine Nachricht schicken und Ihrer Vorfreude auf den Abend Ausdruck verleihen. Nach einem solchen positiven Einstieg klingt der Warnhinweis dann gleich schon viel konzilianter.

Sagen Sie einfach, dass Sie sich bei Tisch nicht gern erklären, deshalb vorsichtshalber vorab schon mal kundtun wollten, dass Sie Fisch nicht essen können. Dann weiß der Gastgeber beizeiten Bescheid und kann das Menü des Abends entsprechend planen.

So kann’s gehen Bitte schicken Sie Ihre Fragen mit der Post (Der Tagesspiegel, „So kann’s gehen“, 10876 Berlin) oder mailen Sie diese an: Mailto:meinefrage@tagesspiegel.de

Merke: Eine freundlich gemeinte Einladung macht den künftigen Gast nicht zu einer Geisel. Man muss nicht vor lauter falsch verstandener Dankbarkeit, überhaupt eingeladen zu sein, Ungemach erdulden, indem man Dinge isst, die einem nicht bekommen oder die man nicht mag.

Es ist in jedem Fall freundlicher und für alle Beteiligten angenehmer, wenn man vorher darauf hinweist, als mit unglücklichem Würge-Gesicht am Abend der Zusammenkunft die Speisen auf dem Teller hin- und herzuschieben.

Gastgeber mit der Haltung „Gegessen wird, was auf den Tisch kommt“ werden ohnehin seltener und seltener, weil sie in einer anderen Zeit groß geworden und irgendwann wohl zu alt sind, um noch selbst am Herd zu stehen.

Wer als Gastgeber schon mal erlebt hat, dass die Stimmung aufgrund eines falschen Speisenangebots getrübt war, wird eh von sich aus fragen.