Anonymer Anruf kündigt Straftat an Mann verletzt Frau in Prenzlauer Berg mit einem Messer schwer

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 36-jähriger Mann in Prenzlauer Berg von Polizeieinsatzkräften festgenommen, nachdem er mutmaßlich auf eine 37-jährige Frau eingeschlagen hatte. Laut Angaben der Polizei ging um 22.20 Uhr ein anonymer Anruf über eine bevorstehende Straftat in der Notrufzentrale ein, woraufhin Beamte zur Finnländischen Straße fuhren.

Die Polizisten sahen durch ein Fenster, wie der Mann auf die Frau einschlug, und drangen daraufhin in die Wohnung ein. Dabei wurden zwei Messer in unmittelbarer Nähe sichergestellt.

Die Frau wurde mit einer Stichverletzung im Rumpfbereich in ein Krankenhaus gebracht, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Der Festgenommene wurde wegen Schnittverletzungen an einem Arm und im Gesicht ebenfalls ärztlich behandelt, bevor er in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde.

Das Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Details zu den Hintergründen der Tat wurden bisher nicht veröffentlicht. (Tsp)