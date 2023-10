Antisemitischer Angriff in Berlin Molotowcocktails auf Synagoge in Mitte geworfen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Molotowcocktails in Richtung eines Gebäudes an der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen, in dem sich diverse jüdische Einrichtungen befinden. Dazu zählen Räume einer Talmud-Thora-Schule sowie die Synagoge des Vereins Kahal Adass Jisroel. Personen sowie das Haus sind unversehrt. Polizei und Gemeinde bestätigten den Angriff, der sich gegen 3 Uhr in der Nacht ereignete.

Laut Polizei waren die Molotowcocktails funktionsfähig und brannten. Das Gebäude sei jedoch nicht in Brand geraten, da die Angreifer es verfehlten. Die Molotowcocktails seien demnach nur bis auf den Bürgersteig geflogen und dort erloschen. Objektschützer der Polizei waren nach Tagesspiegel-Informationen vor Ort, konnten den Anschlag jedoch nicht verhindern und die Täter auch nicht festhalten.

Die Kriminalpolizei ermittelt, derzeit wird der Kiez mit zusätzlichen Streifenwagen befahren. Die Brunnenstraße ist etwa 100 Meter vor der Synagoge abgesperrt. Fußgänger müssen auf die Rheinsberger und die Strelitzer Straße ausweichen. Das Gelände der Gemeinde ist unter Polizeischutz zugänglich. Vor den Polizeiabsperrungen versammelten sich am Morgen Fotografen und Schaulustige, die Lage war jedoch friedlich.

Gegen 8.30 Uhr veröffentlichte die Gemeinde auf der Plattform X ein Video, das eine mutmaßliche Festnahme zeigt. Mehrere Polizist:innen haben einen Mann zu Boden gebracht, die Aufnahme stammt nicht aus der Nacht, denn es ist schon hell. Nach Tagesspiegel-Informationen handelte es sich bei dem Mann um einen Provokateur. Die Polizei machte zunächst keine Angaben.

Vor wenigen Tagen war eine interne Gefahrenprognose der Polizei bekannt geworden, der zufolge Attacken auf jüdische und israelische Einrichtungen wahrscheinlich sind. Zudem warnt die Polizei vor Angriffen „auf erkennbar israelische und jüdische Personen im Stadtgebiet“ durch pro-palästinensisch gesinnte Täter. Angriffe mit Molotow-Cocktails, wie es sie zuletzt auch in Kreuzberg gab, wurden explizit erwähnt.

Alle Sicherheitsbehörden arbeiten derzeit am Limit; die islamistische Hamas kann in Berlin auf Tausende Anhänger zählen. Wie berichtet, unterstützen auch namhafte Großfamilien aus dem Milieu deutsch-arabischer Clans aus Berlin heraus die sunnitische Hamas und die schiitische Hisbollah im Nahen Osten.

„Die Bilder jubelnder Hamas-Anhänger auf Berliner Straßen verstören nicht nur Mitglieder der Gemeinde“, hatte Gideon Joffe, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, kürzlich gesagt: Entscheidend seien die nächsten Wochen und Monate. „Der Hass der Islamisten hält an – und Israels Versuch, die Hamas zu bekämpfen, wird sicher einige Wochen dauern.“

Bereits in der Nacht zu Mittwoch war es in Mitte und Neukölln zu Ausschreitungen gekommen. Nachdem eine Rakete der Hamas im Gaza-Streifen auf ein Krankenhaus gefallen war, versammelten sich am Brandenburger Tor hunderte Menschen und riefen antiisraelische Parole. In der Nacht verlagerten sich die Unruhen nach Neukölln, dort wurden Barrikaden errichtet und in Brand gesetzt. Die Polizei musste mit Wasserwerfern anrücken.