Antisemitismus, Volksverhetzung und Pro-Palästina-Kongress? Bezirksamt Berlin-Kreuzberg schließt zwei Jugendzentren

Antisemitische Äußerungen, „Israelhasser-Kongress“ in Berlin und mutmaßliche Volksverhetzung – die Chefin des Trägervereins zweier Jugendzentren in Friedrichshain-Kreuzberg wollte unter dem Titel „antikoloniale Marxistin“ beim Pro-Palästina-Kongress am vergangenen Freitag auftreten und soll sich in den sozialen Medien antisemitisch geäußert haben.